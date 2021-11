Coupe de France de football : Bergerac ne veut pas tomber dans le piège face au Stade Bordelais

Bien sur, sur le papier, Bergerac est archi favori. Actuel leader de son groupe de National 2 les hommes d'Erwan Lannuzel ont la faveur des pronostiques. De plus le match est prévu sur la pelouse bergeracoise de Campréal et l'adversaire, le Stade Bordelais, évolue en National 3.

Ne pas revivre Libourne

Mais la Coupe de France est une compétition indomptable et donc surprenante. D'où la prudence de Paul Fauvel le directeur du club de Bergerac. "On a déjà été le bourreau de clubs au dessus de nous, explique t-il, et l'an passé on a été battu par Libourne à domicile, qui est une équipe de N3, donc on a connu les deux scénarios. Nous abordons ce match avec beaucoup d'humilité. Et vous savez que la Coupe de France est beaucoup apprécié sur le Bergeracois, donc on ne peut pas s'en priver et faire un choix en disant on privilégie le championnat ou la Coupe de France".

Bergerac est favori face au Stade Bordelais - Photos BPFC raccoon's colors

Le Stade Bordelais est actuellement deuxième de son groupe de National 3. Battu le weekend dernier, il s'attend à souffrir face à des bergeracois qui viennent de battre le SCO d'Angers et qui ont ainsi consolidé leur place de leader en N2. Mais Erwan Lannuzel le coach de Bergerac se veut lui aussi très prudent : "On utilise l'expression "favori sur le papier'', dit il, mais sur le papier la saison dernière, le PSG devait être champion de France. Force est de constater que le football est l'un des rares sports où si l'on ne met pas les ingrédients nécessaires on peut se retrouver avec des surprises. Donc voilà, on va attaquer ce match avec beaucoup d'humilité. Et avant de jouer une équipe de Nationale 3 contre une équipe de Nationale 2, on va surtout jouer un 8e tour de Coupe de France. Donc, les joueurs savent aussi que c'est le tour le plus important parce que c'est celui qui donne le droit d'éventuellement rencontrer une équipe de Ligue 1", conclut il.

Bergerac Stade Bordelais 18h ce samedi au stade de Campréal

