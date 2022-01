Coupe de France de football : Bergerac repousse l'ouverture de la billetterie du match contre Saint-Etienne

Il va encore falloir patienter pour acheter un billet pour le match historique du Bergerac Périgord football club contre Saint-Etienne, dimanche 30 janvier, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Le club explique dans un communiqué publié ce mardi qu'il n'a "toujours pas de date de livraison" des billets de la Fédération française de football. Il n'ouvrira donc pas la billetterie au grand public ce mercredi 19 janvier à la FNAC de Bergerac, comme c'était prévu initialement.

L'ouverture au grand public repoussée "à une date ultérieure"

Le club a déjà ouvert la billetterie, ce lundi et ce mardi, mais en prévente, sans avoir reçu les places. Et seulement pour ses licenciés, abonnés et partenaires. Le premier jour, 600 places ont été vendues. La prévente se poursuite jusqu'à ce mardi soir.

La billetterie pour le "grand public" est repoussée "à une date ultérieure", le club n'ayant reçu aucune date précise de la part de la fédé pour la réception des billets. Les négociations sont par ailleurs toujours en cours avec la préfecture de la Dordogne sur le nombre de places disponibles dans le stade, vu que les arrêtés définissant les jauges sont susceptibles d'évoluer d'ici la fin du mois.