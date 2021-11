Coupe de France de football : Bergerac s'offre le Stade Bordelais et file en 32e de finale

C'est une belle victoire pour les Bergeracois. Ce samedi 27 novembre sur la pelouse du Campréal, face à un beau parterre de supporters, le Bergerac Périgord Football Club a dominé le Stade Bordelais (4-0) en 64e de finale de la Coupe de France.

Bien sûr, les joueurs d'Erwan Lannuzel partaient favoris. Actuel leader de son groupe de National 2, le BPFC était nettement au-dessus de son adversaire, qui évolue en National 3. Le capitaine de l'équipe Damien Fachan a ouvert le score dès la 7ème minute de jeu. Le numéro 10 Hicham M'Laab a ensuite marqué à la 28ème minute. Deux nouveaux buts sont venus s'ajouter en deuxième période : une tête d'Hamilton Beltran à la 82ème minute, suivie d'un but de Romain Escarpit cinq minutes plus tard. "On a été très efficaces dans la zone de finition, sur notre première incursion on a réussi à scorer. On a démarré fort, et ça nous a permis d'avancer et de nous mettre à l'abri. J'ai aimé notre capacité à s'adapter, on a été performants", s'est réjoui l'entraîneur Erwan Lannuzel.

Le BPFC qualifié pour les 32e de finale

Grâce à cette victoire, les Bergeracois s'offrent les 32e de finale. Tour qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. "On espère vraiment pouvoir recevoir. Bien sûr qu'on aimerait récompenser le club et tous les bénévoles en étant face à un club de Ligue 1. Mais on verra bien. On espère déjà pouvoir se récompenser avec un match à domicile, ce sera déjà très bien", a confié Erwan Lannuzel. Le tirage est prévu lundi.