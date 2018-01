Biesheim, France

Tout le monde est derrière Biesheim ce mercredi soir. Le petit poucet de la Coupe de France affronte Grenoble en 16e de finale. Les Alsaciens rêvent de faire tomber un des cadors du championnat de National.

Ils peuvent compter sur leur nombreux public qui viendra les soutenir. Le stade sera sans doute plein et pourra accueillir 3.990 personnes. Biesheim évolue en National 3 et Grenoble en National, dans le haut du tableau. Deux divisions séparent les deux clubs.

Biesheim a déjà réalisé un premier exploit : jamais une aussi petite commune (2.600 habitants), n'est arrivée en 16e de finale de la Coupe de France

J'ai passé à Grenoble des moments exceptionnels. Ce match, c'est un clin d'oeil du destin," Hervé Milazzo, entraîneur de Biesheim et ex-grenoblois

Cette rencontre, elle fait plaisir à Hervé Milazzo. L'entraineur de Biesheim a passé 4 ans à Grenoble entre 99 et 2003. Il était à l'époque défenseur central. Il y a connu la montée en ligue 2 et un quart de finale perdu face à Troyes. Il va motiver ses joueurs pour trouver la faille face à son ancien club. "On va essayer de les mettre en difficulté une fois que l'on aura la balle, pour pas être acculé sur notre but pendant 90 ou 120 minutes, sinon cela va être compliqué face à l'armada grenobloise," souligne le coach.

Selfie devant la Coupe de France - Guillaume Blot

Hervé Milazzo l'entraineur pose avec la Coupe de FRANCE © Radio France - Guillaume Chhum

J'espère qu'ils vont un peu nous sous- estimer en disant que c'est une équipe de division inférieure , nous on répondra qu'on a le niveau suffisant pour être à ce stade de la compétition," David Viana, l'ailier gauche de Biesheim

Du côté des joueurs, il n 'y a aucune pression. Biesheim n'a pas joué ce week-end et a bien préparé cette rencontre. "Notre position, c'est la plus facile, on a rien à perdre. Notre Coupe de France, rien qu'avec l'engouement qu'il y a autour, on l'a déjà gagné notre coupe," Vauve Kéhi, le gardien de but de Biesheim.

Nos joueurs sont vaillants et courageux, on attend la victoire. C'est rare une petite équipe en 16e, mais là on va aller en 8e, ce sera encore mieux," Véronique et Emilie deux supportrices de l'ASC Biesheim

Le coup d'envoi de la rencontre c'est ce mercredi soir à 18 heures 30.

