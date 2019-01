Coupe de France de football : Canet attend Monaco de pied ferme à Gilbert-Brutus

Le stade Brutus a été modifié pour accueillir le match de Coupe de France entre Canet et Roussillon

Canet-en-Roussillon, France

Les joueurs de Canet-Roussillon FC n'ont pas beaucoup profité du réveillon du Nouvel An. Et pour cause, ils se préparent à recevoir l'AS Monaco ce dimanche 14h15, pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. Quatre divisions séparent les deux équipes, mais cela n'entame pas la détermination des Canétois. Le match se jouera à guichets fermés, au stade Gilbert-Brutus, l'antre des Dragons Catalans.

"On a l'habitude de jouer devant 800 personnes !"

De quoi impressionner certains joueurs, comme le défenseur Malick Lopy : "J'en ai entendu parler, c'est le stade du rugby à 13 ! Mais je n'ai jamais joué devant 10.000 personnes". Son coéquipier Mathieu Castaing, milieu de terrain, le confirme : "Ce n'est pas tous les dimanches que l'on joue devant un tel public, ici au stade Saint-Michel, c'est généralement 800 spectateurs."

Préparation de Gilbert Brutus en configuration foot ! #CoupeDeFrancepic.twitter.com/RoKlsu4qJe — Canet Roussillon FC (@canetRFC) January 4, 2019

L'entraîneur William Prunier est allé repérer les lieux avant le premier entrainement des joueurs à Brutus ce vendredi après-midi. "Ils vont rester un moment sur la pelouse, c'est important de prendre nos repères, se familiariser avec l'environnement. Ils prendront des selfies. Il y a de bonnes ondes dans ce stade, j'aime cette configuration de rugby, c'est un esprit de guerrier et à l'anglaise."

Le stade Brutus, l'antre du rugby à XIII à l'heure de la Coup de France de football © Radio France - Isabelle Rolland