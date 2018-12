Coupe de France de football : Canet en Roussillon affrontera Monaco

Canet-en-Roussillon, France

Les footballeurs de Canet joueront donc contre Monaco. C'est le résultat du tirage au sort, qui avait lieu ce lundi soir. Le match se jouera le week-end du 5 ou 6 janvier 2019. Samedi dernier, les Canetois ont décroché leur billet pour les 32e de finale de la compétition en battant Fréjus-Saint-Raphaël, 4 buts à 2.

Cinq équipes de ligue 1 étaient dans ce groupe C du tirage au sort et donc de potentiels adversaires des Catalans : Marseille, Monaco, Nice, Toulouse et Nîmes. Ce sont les tennismen Paul-Henry Mathieu et Cédric Pioline qui ont eu le sort de Canet entre leurs mains.

L'an dernier, pour la première fois de son histoire, Canet avait atteint les 16e de finale de la compétition, éliminé par Caen aux tirs aux buts.