Coupe de France de football : découvrez le programme des 8e de finale

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de football s'est déroulé ce lundi 8 mars. Avec notamment un énorme choc entre le PSG et Lille. Découvrez toutes les affiches.

Les 8e de finale de la Coupe de France de football devraient se jouer les 6 et 7 avril prochains sauf aménagement pour cause de calendrier trop chargé. Le tirage au sort s'est déroulé ce lundi 8 mars, à l'issue des rencontres du dernier match des 16e de finale entre Nice et Monaco, match remporté par les Monégasques (2 - 0).

Dès le tirage de la première boule, un choc entre deux équipes de Ligue 1 et pas n'importe lesquelles : le PSG recevra Lille en 8ème, les deux premiers du classement actuel de Ligue 1. Si jamais les Parisiens se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le match se jouera le 17 mars.

A noter également, Toulouse, candidat à la montée de Ligue 2 en Ligue 1, ira à Saumur. Autre affiche du haut du tableau de la Ligue 1, Monaco recevra Metz.

Autre belle affiche, le Red Star, club de Nationale qui a éliminé Lens, accueillera Lyon. Quant aux tombeurs de Marseille, Canet-en-Roussillon, ils seront défiés sur leur terrain par Boulogne.

A retenir également, un duel de N2 entre Rumilly-Vallières et Le Puy, Montpellier qui se déplacera à Châteaubriant, le SCO d'Angers qui ira dans les Ardennes, à Sedan.