Coupe de France de football : deux clubs poitevins au septième tour, deux équipes féminines au troisième tour

On connait les adversaires des clubs de football de la Vienne pour le septième tour de la coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi. Le Stade Poitevin, en nationale 3, se déplace au CS Feytiat, cluib de régionale 1 en Haute-Vienne. L'US Chauvigny, aussi en nationale 3, jouera contre le FC Ouest Tourangeaux dans la même catégorie. Les matchs sont prévus les 13 et 14 novembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il n'y a aucun club des Deux-Sèvres présents pour cette phase de la compétition. Le FC Bressuire et le SA Moncoutant s'étant arrêtés au tour dernier. Les Chamois Niortais sont aussi sur la touche, privés de tournoi par décision de la DNCG, le gendarme financier du football français.

Le tirage chez les dames

Chez les femmes, on passe au troisième tour, le premier au niveau fédéral avec des équipes de toute la France dans les groupes. On note l'arrivée des clubs de D2 féminine, le deuxième niveau national. Les joueuses de l'ES 3 Cités, en régionale 1, vont affronter le FCE Mérignac Arlac, club de D2. Les sportives du SO Chatellerault (régionale 1) vont elles à Toulouse contre le Toulouse Métropole FC (régionale 1). Les matches auront lieu le 21 novembre à 14 h 30.