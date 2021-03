Coupe de France de football – Et le GFA Rummily Vallières affrontera le Puy Foot Auvergne en 8e de finale

Après leur exploit samedi dernier en 16e de finale face au FC Annecy (victoire aux tirs au but), les joueurs du GFA Rumilly Vallières rêvaient d’un "gros morceau" pour pimenter leur rendez-vous historique avec les 8e de finale. Ce lundi soir, leur vœu n'a pas été exhaussé ! Lors du tirage au sort, ils héritent du Puy Foot Auvergne. Comme les Haut-Savoyards, le Puy-en-Velay évolue en National 2. Lors du tour précédent, le club de la Haute-Loire a éliminé Lorient, pensionnaire de Ligue 1. La rencontre est programmée le 7 avril prochain au stade des Grangettes à Rumilly.

Fatsah Amghar (entraîneur du GFA) : "Encore une fois, la déception de ne pas tirer un club de Ligue 1. Mais c’est aussi une opportunité, celle de passer ce tour. Le point positif c’est de jouer à domicile. Cela nous évite un long déplacement et comme c’est un match en milieu de semaine, cela aurait été difficile pour l’organisation personnelle des joueurs qui travaillent. Maintenant la déception… c’est jusqu’à demain et après on se met au travail avec un objectif : les quarts de finale. On va jouer une bonne équipe de N2 qui vient d’éliminer Lorient (L1). Nous avons chez nous deux anciens joueurs du Puy. On va faire le nécessaire pour bien se préparer."

Ferhat Yüce (milieu de terrain du GFA) : "Cela ne sera pas un match facile. Le Puy vient d’éliminer un club de ligue 1 en 16e. Je pense que cela sera du 50/50. Nous aurons l’avantage de jouer à domicile. On peut espérer se qualifier pour les 8e de finale."

Les autres rencontres des 8e de finale de la Coupe de France :