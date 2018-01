Avant de prendre leur douche, puis le bus direction l'Alsace, les joueurs du GF38 ont tous au moins tiré un penalty à la fin de l'entraînement. Car s'ils évoluent deux niveaux au dessus de Bisheim, leur adversaire en 1/16e de finale de la coupe de France mercredi (18h30), ils savent que la compétition réserve son lot de surprise, et ne veulent pas en faire partie.

Être professionnels : voilà le leitmotiv d'Olivier Guégan, l'entraîneur de Grenoble, dans la préparation du match. Le staff s'est procuré des vidéos de son adversaire lors de ses précédentes qualifications, et les a étudié, aussi bien voire mieux que lors des confrontations en Nationale Une.

C'est une équipe qui a un bon gardien, un bon attaquant. Le jeu est un peu vertical mais l'équipe est très engagée, il va falloir être plus présent qu'eux dans l'intensité - Olivier Guégan

Au-delà de l'aspect technique et tactique, la rencontre s'annonce éprouvante psychologiquement. Là-bas, en Alsace, on prévoit plus de spectateurs autour du stade municipal (2900) qu'il n'y a d'habitants dans le village de Bisheim (2600).

On a travaillé aussi sur le contexte : l'état de la pelouse, l'environnement, mais il va falloir assumer notre hiérarchie

Du côté des joueurs on le sait la récompense est belle : un 1/8e de finale de coupe de France ne se joue pas souvent. Le staff espère un électrochoc après la défaite à domicile 2-1 contre Boulogne en Nationale 1 le week-end passé. Olivier Guégan compte bien faire jouer la concurrence dans son effectif, peut-être profitera-t-il de l'expérience de certains comme Jessy Benet, quart de finaliste de la compétition l'an passé avec Avranches.

"C'est excitant c'est sûr, on sait que la priorité est au championnat, mais si on peut aller chercher la qualification, on ne va pas se gêner" - Jessy Benet