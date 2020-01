Coupe de France de football : Guet-apens à St Privé-St Hilaire pour le TFC

Toulouse, France

C'est le match piège par excellence, que vont disputer les joueurs du TFC à St Privé-St Hilaire ce samedi pour le compte des 32mes de finale de la coupe de France de football. D'abord cette compétition n'est pas une priorité pour le coach Antoine Kombouaré, qui mise tout sur la Ligue 1 et le sauvetage du club aujourd'hui bon dernier. Ensuite, l'accueil réservé aux Violets sur le stade du Grand Clos, risque de les surprendre. Loin de leur stadium, les toulousains devront composer avec une ligne de touche à deux mètres cinquante du public, une seule tribune et une allée en gravier sur laquelle tirer son sac jusqu'au vestiaire. "Un contexte difficile", dit le coach, dont il faudra faire abstraction. Une bonne occasion de tester le mental des joueurs

On est friable mentalement"- A. Kombouaré

Après les fêtes, la reprise a pris la forme d'un programme physique chargé. "pour se construire un gros physique et un mental" qui font cruellement défaut depuis le début de la saison. L'objectif prioritaire c'est de reprendre pied au plancher le championnat, le samedi 11 à domicile et face à Brest et d'enrayer la spirale infernale des défaites. Neuf consécutives, toutes compétitions confondues. Les toulousains qui partiront en stage en Espagne à partir de dimanche après-midi "pour bien marquer la différence entre le matche de coupe et la reprise du championnat insiste Antoine Kombouaré, histoire, si nécessaire, de bien enfoncer le clou.

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire / TFC, un match à vivre dés 17h30 ce samedi sur France Bleu Occitanie