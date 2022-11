Coupe de France de football : Hyères ne veut pas jouer sur la pelouse de Saint-Estève

Douche froide pour le club de football de Saint-Estève, près de Perpignan. Dernier club amateur de la région encore en course en coupe de France (il évolue en division d'honneur), il doit accueillir Hyères (Nationale 2) dimanche prochain au 8eme tour. Problème : le club varois, dirigé par le médiatique Mourad Boudjellal (l'ancien président du RC Toulon) refuse de venir jouer à Saint-Estève : il estime que la pelouse du "stade des Aloés" n'est pas au niveau.

ⓘ Publicité

Le club varois a saisi la commission de la Coupe de France, et a obtenu gain de cause. Ce lundi, Saint-Estève a été sommé de trouver un nouveau stade dans un délai de 24 heures. Faute de quoi, l'affiche sera "inversée" et la rencontre se jouera dans le Var. "Un tel coup de théâtre, à 6 jours du match, est vécu comme une injustice", réagit Cyril Durand, le secrétaire général du club catalan. "Par le passé, nous avons déjà reçu des gros clubs sur cette pelouse, et personne n'avait rien trouvé à redire".

Certes, la pelouse du stade des Aloés a particulièrement souffert cette année de la sécheresse et d'une surutilisation. "On ne prétend pas avoir une belle pelouse. Mais elle reste dans un état convenable. C'est le principe de la coupe de France : les petits clubs reçoivent les gros, avec leurs moyens, leurs installations. C'est dommage que Mourad Boudjellal vienne contrevenir à cet esprit".

Ce qui passe le plus mal, c'est que le club de Hyeres n'a "même pris la peine d'avertir" son adversaire qu'il engageait une procédure. "On se retrouve au pied du mur. Il faut trouver un plan B dans l'urgence, courir après les billets qui avaient déjà été vendus, revoir toute l'organisation", se désole Cyrille Durand, "et parallélement, préparer notre recours".

Car le club catalan a décidé de ne pas se laisser faire : il a fait appel de la décision de délocaliser le match. Une audience est prévue ce mercredi matin à Paris. "On a proposé de le faire en visioconférence, cela nous a été refusé", explique Cyril Durand. "Nous, qui sommes bénévoles, devons donc monter à Paris, à nos frais. Il nous faut prendre le train à 5h30 du matin à Montpellier".

Pour l'heure, ni la fédération française de football, ni le club de Hyères n'ont donné suite à nos sollicitations.