Coupe de France de football : l'exploit de l'US Alençon (N3), vainqueur du Havre AC (L2)

C'était mission impossible et pourtant ils l'ont fait : malgré les trois divisions qui séparent les deux formations, les footballeurs de l'US Alençon (N3) ont battu le Havre AC (L2) ce samedi 29 octobre, pour le 7e tour de la Coupe de France, au stade Jacques Fould à Alençon (Orne).

ⓘ Publicité

Une victoire 3 buts partout (un doublé d'Amaury Tessier à la 13e et 42e minutes, suivi d'un splendide but du capitaine alençonnais Hakim El Hamraoui à la 61e), qui s'est terminée aux tirs au but, 5-3 pour l'US Alençon, qui a arrêté un pénalty havrais.

Une séance de tirs au but irrespirable

L'affaire aurait pu être pliée dès la 61e minute pour les Ornais, alors qu'Alençon mène 3-2. C'était sans compter l'égalisation du Havre dans le temps additionnel, menant donc aux tirs au but. "C'était hyper stressant, irrespirable même, ces penalties ! Mais les joueurs sont restés calmes et ils méritent vraiment leur belle victoire ce soir", sourit Andréa.

loading

Les joueurs de l'US Alençon célèbrent avec le public leur 2e but, signé Amaury Tessier (42e). © Radio France - Marie Martirossian

"Le plus important, c'était qu'ils y mettent du cœur et c'est ce qu'ils ont fait, estime l'entraîneur alençonnais Vincent Laigneau, personnellement, j'y ai cru jusqu'au bout et je suis extrêmement fier de mes joueurs." Une victoire "logique et méritée pour Alençon, après ce match qui va sûrement nous permettre de regagner en humilité", assume Luka Elsner, entraîneur du HAC.

loading

Les joueurs, le staff et le public normand ont profité de ce moment de victoire pour faire la fête, alors que l'US Alençon n'avait pas rencontré d'équipe professionnelle depuis 13 ans, avec cette rencontre en 2009 face à Lorient.

Prochain match de Coupe de France pour l'US Alençon : le Stade Pontivyen (R1), lors du week-end du 19-20 novembre 2022.