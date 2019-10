Coupe de France de football - L'US Annemasse-Gaillard prête pour le derby contre Annecy

Annemasse, France

Un beau derby haut-savoyard est au menu du sixième tour de la coupe de France de football ce samedi. L'US Annemasse-Gaillard - club de régionale 3 - accueille le FC Annecy qui joue les premiers rôles en Nationale 2. Match à 19 heures.

Plus d'un millier de spectateurs sont attendus.

C'est un grand monsieur du football, Jean-Michel Larqué - qu'on ne présente plus - qui donnera le coup d'envoi.

L'US Annemasse a décidé d'en faire une grande fête du football, après avoir connu des années noires. Son président Didier Pinget a repris le club il y a 12 ans, et avec une équipe de passionnés lui a redonné vie. Annemasse s'est associée à Gaillard, autre grand malheureux après avoir connu la flamme d'Évian-Thonon-Gaillard. Deux convalescents qui repartent avec des valeurs saines, modestes, et pleines d'amour pour le foot.

L'US Annemasse en action - Site du club

Didier Pinget : - Quand on a repris le club il y a une douzaine d'années, avec des passionnés, il n'y avait même plus d'équipe sénior. Pour la deuxième ville de Haute Savoie, ça paraît incroyable ! Pourtant, Annemasse est un club historique, le plus ancien, né en 1905 et qui a connu ses heures de gloire après la guerre, avec des exploits comme des victoires en coupe de France contre le grand Saint-Étienne. Dans les années 90, on a évolué plusieurs années en National, à un niveau plus élevé qu'Annecy aujourd'hui. Et puis, comme cela arrive parfois, nous avons connu des heures noires où le club a failli disparaître.

Prendre du plaisir les jours de matchs

France Bleu Pays de Savoie : - Quelles sont vos ambitions aujourd'hui ?

On ne gagnera pas la Coupe de France ! Monter une équipe parce qu'on a de l'argent, ce n'est pas du tout ma philosophie. Notre objectif est de faire jouer les gamins d'Annemasse et des environs. (NDLR : Le gardien de but a 17 ans et demi ! ). Samedi, vous verrez, sur le terrain, il n'y a que des enfants du pays, et c'est gagné pour nous. Quand on est arrivés, à la reprise du club, c'était vraiment dur. On a tous travaillé pour remonter quelque chose. Le but n'a jamais été de tout écraser. On est un club formateur. On forme 300 jeunes. On a deux classes football dans deux collèges. On a embauché quatre personnes. On veut faire les choses sérieusement. Et le plus important : donner envie aux jeunes de jouer chez nous, donner envie au gens de venir voir nos matchs et prendre du plaisir le samedi ou le dimanche aux matchs.

Le derby contre Annecy, ça se passe entre gentlemen ?

On est très heureux d'avoir eu Annecy au tirage au sort. Il y a un fossé énorme. Ils sont semi-professionnels. On est à des années-lumière. On est amateurs. La Coupe, pour nous c'est la cerise sur le gâteau, avec la magie, tout devient possible, mais c'est surtout l'occasion d'une grande fête. S'il fait beau, il y aura beaucoup de monde, comme aux grandes heures d'Annemasse. Jean-Michel Larqué donnera le coup d'envoi. On est vraiment contents d'accueillir Annecy, la vitrine du football de Haute-Savoie en ce moment.