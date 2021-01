Coupe de France de football : reprise de la compétition fin janvier pour les clubs amateurs du Loiret

La Coupe de France va pouvoir reprendre pour les amateurs. La Fédération française de football a acté ce mardi sa reprise fin janvier pour la branche "amateur", ce qui veut dire dans le Loiret que la SMOC Saint-Jean-de-Braye et l'US Montargis peuvent reprendre dès maintenant leurs entraînements.

La Fédération française de football a acté ce mardi la reprise de la Coupe de France pour les amateurs dans un communiqué. Les clubs encore engagés dans la compétition peuvent donc reprendre le chemin de l'entraînement dès à présent et le 6e tour pourrait se jouer dès le week-end du 30-31 janvier.

L'US Orléans qui affrontera Vierzon, le club du Cher (N3), a déjà repris depuis longtemps avec le championnat de National mais les deux autres clubs loirétains encore en course en Coupe de France n'auront que très peu de temps pour se remettre dans le rythme. La SMOC Saint-Jean-de-Braye et l'US Montargis affrontent respectivement Tours (N3) à domicile et Romorantin à l'extérieur (N2). Avec le couvre-feu à 18h, difficile de trouver un créneau d'entraînement pour des joueurs qui ont aussi un métier à côté de leur passion.

Le protocole

La FFF a donc établi un protocole strict pour la reprise de la compétition :

Tous les matches se dérouleront à huis clos

Tous les matchs seront fixés en début d’après-midi pour respecter le couvre-feu

pour respecter le couvre-feu Tests PCR (2 à 3 jours avant le match) et antigénique (le jour du match) seront obligatoires

(2 à 3 jours avant le match) et (le jour du match) seront obligatoires Présence d’un médecin jour de match pour contrôler les tests PCR négatifs

Limitation stricte des accréditations aux personnes ayant une fonction opérationnelle essentielle à l’organisation du match

Renforcement des dispositifs d’hygiène individuels et collectifs.

Aucune rencontre ne pourra être reportée, étant donné le calendrier serré des rencontres à venir. Le communiqué de la FFF est clair : "si une équipe se trouve dans l’incapacité de participer à la rencontre du fait de la mise à l’isolement de tout ou partie de son effectif ou pour défaut de tests, celle-ci sera éliminée par forfait".

Le calendrier

Après les 32e de finale, il y aura une réunification avec les clubs professionnels et les 16e de finale se joueront le week-end du 6 et 7 mars 2021. Les huitièmes de finale auront ensuite lieu le mercredi 7 avril puis suivront les quarts de finale le 21 avril, les demi-finales le 12 mai et la finale le mercredi 19 mai 2021.