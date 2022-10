Coupe de France de football : le FC Mouen s'incline face au FC Rouen, devant près de 1000 spectateurs

Ils se seront donnés jusqu'au bout, mais cela n'aura pas suffi : le FC Mouen, le petit poucet du 5e tour de la Coupe de France de football, a été battu dimanche 9 octobre 11 à 0 par le FC Rouen, au stade municipal de Verson (Calvados). Il n'y avait qu'une lettre de différence entre ces deux clubs mais 7 divisions les séparent. Le FC Mouen évolue en D3 alors que Rouen joue en N2..

Un match que les joueurs mouennais savaient difficile à gagner voire impossible, mais ils n'ont rien lâché, en partie grâce au public venu en nombre. Autour du terrain, près d'un millier de personnes était présent pour encourager leur club. "On y a presque cru car pendant les 30 premières minutes de jeu environ, Mouen a bien défendu, mais après 3 buts encaissés, on s'est dit que ça allait être difficile, sourit Lou, maquillée en jaune et noir, les couleurs du FC Mouen.

7 divisions d'écart entre les deux formations

Le FC Rouen enchaîne ensuite les buts, 0-3 à la mi-temps, pour finir sur un score de 11 à 0. Malgré la différence de niveau très importante entre les deux équipes, "les joueurs ont continué jusqu'au bout, on voyait bien qu'ils avaient les jambes en coton, mais ils ont tout donné, explique Nelly, tout le public les encourageait ! On est super content pour eux et c'est déjà énorme qu'ils soient arrivés jusqu'ici." Une fierté que partage Thibault Marie, l'entraîneur de Mouen : "Je leur ai dit qu'ils pouvaient être fiers d'eux aujourd'hui."

L'équipe du FC Mouen évolue en D3, soit 7 divisions en-dessous du FC Rouen (N2). © Radio France - Marie Martirossian

Un public qui a applaudi jusqu'à la fin du match, encouragé, même hué les adversaires rouennais... le tout dans une ambiance bon enfant. "C'est vraiment ça le sport, l'esprit du sport, se félicite Patrice, nous on est venus pour avoir cette ambiance-là. Autour du stade, il y a des barrières, des vigiles, mais ils n'ont rien eu à faire car les gens sont là pour la fête du sport, en quelque sorte."

Après la défaite, les joueurs mouennais gardent donc le sourire : ils ont eu droit à une haie d'honneur de leurs adversaires pour leur sortie de terrain. Nul doute qu'ils se souviendront longtemps de ce match de Coupe de France.

