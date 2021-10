Coupe de France de football : Le Mans FC affronte La Chapelle-sur-Erdre pour son entrée en lice

Le tirage au sort du cinquième tour de la Coupe de France de football a été effectué mercredi. Parmi les affiches des Pays de la Loire, le Mans FC contre La Chapelle-sur-Erdre, les JS Coulaines contre Cholet et un derby sarthois entre Spay et Le Mans Villaret, les 16 et 17 octobre.