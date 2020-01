Coupe de France de football : le programme (alléchant) des clubs nordistes pour les 32e de finale

Les 32e de finale de la coupe de France de football sont disputés ces 4 et 5 janvier 2020. Quatre clubs nordistes sont engagés, de la cinquième à la première division. Tout le programme d'un week-end à vivre sur France Bleu Nord.

Le Portel, France

Ce n'est pas le "petit poucet" de la compétition, mais de la région, si. Le Stade portelois, club de National 3 (la 5e division), accueille le Racing club de Strasbourg, club mythique de Ligue 1, samedi après-midi en 32e de finale de la Coupe de France de football. L'équipe du Pas-de-Calais - qui fête cette année ses 96 ans - accède pour la troisième fois de son histoire à ce stade de la compétition, après Lens en 1989 et Meaux en 2013. La rencontre se joue au stade de l'Epopée à Calais.

25 bus affrétés par la mairie du Portel

Alors depuis le tirage au sort mi-décembre, tous les bénévoles du club sont mobilisés : 12 points de vente ont été ouverts sur la côte d'opale, plus de 6.000 billets ont été vendus, des écharpes et des bonnets aux couleurs du club ont été fabriqués et 25 bus sont mis en place par la mairie du Portel.

"C'est évidemment un soutien très important" se félicite le coach du Stade portelois, Vincent Ehouman, lui même habitué aux frissons de la Coupe de France puisqu'il y a 15 ans il jouait à Boulogne en CFA quand l'équipe a battu en 8e de finale le FC Nantes de Mickaël Landreau et Jérémy Toulalan. "J'ai confiance en ces garçons, _je souhaite qu'ils ne soient pas dévorés par l'événement_, qu'ils s'éclatent et posent des problèmes à Strasbourg".

La billetterie est encore ouverte ce samedi matin au stade de l'Epopée avant le coup d'envoi de la rencontre Le Portel / Strasbourg à 15h.

Tous les bénévoles du Stade portelois se mobilisent pour cette rencontre de gala © Radio France - Sarango

Les trois autres matchs se joueront dimanche