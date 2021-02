Coupe de France de football : le programme du 8e tour en Auvergne

Seuls deux clubs auvergnats (Le Puy Foot et Chamalières) sont rescapés dans cette Coupe de France, et espèrent voir les 32e de finale, dernière étape avant de retrouver les clubs pros de Ligue 1 et Ligue 2 (à partir des 16e de finale).

Au programme, deux affrontements avec des clubs de la Loire (Andrézieux et Feurs).

A 13h30, Le Puy Foot (National 2, 4e division) se déplace sur la pelouse de Feurs (Régional 2, 6e division). Au vu des deux divisions qui séparent les deux clubs, les Ponots ont une bonne chance de franchir un tour.

A 14h, le FC Chamalières reçoit Andrézieux, pour un duel de clubs de National 2 (4e division). En cas de victoire face aux Andréziens, tombeurs de l'Olympique de Marseille il y a deux ans, Chamalières accéderait pour la première fois aux 32e de finale.

Et surtout, en cas de victoire des deux clubs, il y aurait un derby auvergnat Le Puy-Chamalières en 32e de finale. Avec donc l'assurance que l'un d'entre eux se retrouverait en 16e de finale, avec une bonne chance d'affronter un club pro...

Les matches des 32es de finale sont prévus les samedi 20 et dimanche 21 février