Coupe de France de football : le stade du Grand-Clos à Saint-Pryvé, un "traquenard" pour le Toulouse FC ?

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

"Traquenard ? Le mot est un peu fort", estime Jean-Bernard Legroux. Le co-président du club amateur de St-Pryvé S-Hilaire, dans le Loiret, assume toutefois d'avoir "insisté et bataillé" auprès de la fédération française de football pour que le match des 32èmes de finale de la Coupe de France face à Toulouse (Ligue 1) se joue au stade du Grand-Clos, à Saint-Pryvé Saint-Mesmin, près d'Orléans : "c'est notre jardin, ça nous donne 10% de chances en plus de se qualifier, car oui, on pense qu'il y a un coup à jouer.

Jean-Bernard Legroux, co-président de St-Pryvé S-Hilaire © Radio France - Antoine Denéchère

En effet, le TFC, dernier de Ligue 1, reste sur neuf défaites consécutives, n'est pas au mieux. Et clairement, St-Pryvé St-Hilaire, qui évolue trois divisions en-dessous de Toulouse, veut mettre un maximum de chances de son côté, "même si, en face ça reste des bons joueurs, et une équipe de L1". Ça passe notamment par le fait de disputer cette rencontre au stade du Grand-Clos (1620 places) et non pas à Orléans, au stade de la Source (6000 places).

Ça va leur faire drôle [aux Toulousains] quand ils vont arriver chez nous"

Jean-Bernard Legroux poursuit : "ça va leur faire drôle quand ils vont arriver chez nous, c'est clair. Déjà, en arrivant, en descendant du bus, ils [les joueurs du TFC] vont faire comme tout le monde, ils vont pas arriver direct aux vestiaires, ils vont tirer leurs sacs sur les gravillons pour arriver ensuite aux vestiaires".

Les spectateurs seront debout au bord du terrain

Particularité du stade du Grand-Clos à Saint-Pryvé : il n'y a qu'une tribune (de 400 places) réservée aux officiels, aux partenaires de la FFF et à la presse, la majorité des 1620 spectateurs seront donc debout derrière la rambarde qui longe le terrain. Jean-Bernard Legroux explique, à propos des joueurs toulousains, que "l'environnement va les changer : la ligne de touche est à 2m50 des spectateurs, de la main courante. Par conséquent, il va y avoir une certaine pression [du public] que ces joueurs-là ne sont pas forcément habitués à avoir, eux qui jouent dans des stades magnifiques chaque week-end en Ligue 1"

La pelouse : en quel état samedi ?

Enfin, quid de l'état du terrain au Grand-Clos ? Le co-président de St-Pryvé St-Hilaire (National 2, équivalent de la quatrième division) poursuit : "les gars [de St-Pryvé] ont leurs repères. Le terrain, ils le connaissent. Il n'est pas toujours bon : bon en début de saison, moins bon, voire très mauvais, à certains moments. Faut se mettre à la place des professionnels, quand ils vont arriver, ils vont découvrir un stade avec que des bungalows".

La pelouse du stade du Grand-Clos, le 1er janvier 2020 © Radio France - Mathilde Bouquerel