Coupe de France de football : Lège Cap Ferret à une marche d'une qualification historique

Lège-Cap-Ferret, France

L'équipe de football de Lège Cap Ferret n'est plus qu'à une marche des 32ème de finale de la Coupe de France. Sur le papier l'USLCF (Nationale 3, équivalent de la 5ème division) est favorite face à Noisy-le-Grand (Régionale 1) mais les joueurs de Seine Saint-Denis sont invaincus dans leur championnat cette saison.

La dernière fois que Lège a atteint ce niveau de la compétition c'était il y a quatre ans. Les joueurs de la Presqu'île s'étaient inclinés à Limoges. Cette fois-ci ils ont un bon coup à jouer mais "attention au traquenard" prévient William Nkounkou, milieu de terrain.

Une R1 de la région parisienne équivaut à une N3 chez nous. Ca va être un match compliqué mais on fait une belle saison et on a vraiment un truc à faire

- William Nkoukou

Dans ce parcours de Coupe de France 2018-2019 Lège Cap Ferret a déjà battu plus fort que lui, tombeur notamment de Trélissac et du Stade Montois, deux équipes de Nationale 2. Jean-Luc Gautier, l'entraîneur estime que ses joueurs peuvent aller encore plus loin.

On a déjà eu beaucoup d'émotions sur ce parcours de Coupe de France et on espère que ça va continuer !

- Jean-Luc Gautier