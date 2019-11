Coupe de France de football : les 3 clubs corses favoris du 7ème tour.

Corse, France

Pas de championnat pour les équipes professionnelles ce week-end, éliminatoires de championnat d’Europe des Nations oblige mais aussi 7ème tour de la Coupe de France de football au menu. Un tour qui concerne donc nos 3 derniers représentants : l'ACA, qui fait son entrée en même temps que tous les clubs de L2 et les deux rescapés des éliminations régionales : le GFCA et Bastia-Borgo. Ces trois représentants de la Ligue Corse sur ce 7ème tour partiront avec l’étiquette de favoris, car tous affronteront des adversaires de division inférieure même si ces rencontres se joueront sur le continent

Du côté de l'ACA, Olivier Pantaloni devra, l'espace de ce WE, oublier les "gros bras" de la L2 et les actuelles belles envolées ajacciennes pour préparer ses joueurs à un combat de toute autre nature face à des amateurs qui « rêvent » de faire tomber des « pros ». Le club de St Flour évolue en championnat de N3 dans le groupe centre. Yohan Cavalli fera son retour mais les ascéistes joueront sans Bayala, Youssouf, Jallow et Mendès (sélection) Coutadeur (blessé) Courtet et Kaloulou (repos). O.Pantaloni fera tourner son effectif et quelques jeunes seront intégrés.

"On veut garder la dynamique" Olivier Pantaloni © Maxppp - Lionel Vadam

L'autre club ajaccien, le GFCA, se déplacera à Belfort, un club de la Nationale 2 du groupe de Bastia, une équipe battue justement sur son terrain par le Sporting. Un déplacement dans le Doubs pour une équipe ajaccienne dans le « dur » en championnat. Le Gaz reste sur une longue série sans victoire, voire 3 defaites pour les 3 derniers matchs. Un Gazélec en danger, même en Coupe, mais qui pourrait trouver motifs à rebondir et repartir de l’avant en se qualifiant. Les Gaziers enregistreront le retour de leur défenseur Dumè Guidi, après 3 matchs de suspension.

Dumé Guidi : "Soif de jeu et de victoires" © Maxppp - Cédric Jacquot

Le 3ème larron, sorti des tours régionaux avec le GFCA, sera le FC Bastia-Borgo. Un FCBB qui s'en ira visiter lui le Nord de la France, Noeux-les-Mines, et le plus petit des adversaires, un club de R1. Petit club, pour une compétition sur laquelle I Burghisgiani ne misent pas particulièrement. Pour passer, Il leur faudra donc aller chercher la "bonne motivation" et celle-ci passe par le sérieux et la solidarité.