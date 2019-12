Coupe de France de football : les affiches des clubs bretons pour les 32e de finale

Les affiches des 32e de finale de la Coupe de France de football sont désormais connues. Le tirage au sort s'est déroulé ce lundi 9 novembre au Roazhon Park de Rennes. Cette nouvelle étape de la compétition voit l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Cinq clubs bretons sont dans la course : Brest, Lorient, Rennes, Saint-Brieuc et Guichen.

Le tirage au sort a été effectué par deux duos, Julien Stéphan et son père Guy Stéphan, mais aussi Nicolas et Julien Escudé. Le sort des clubs bretons s'est joué entre les mains de ces deux derniers.

Un derby entre Lorient et Brest

Lors du week-end des 4 et 5 janvier le Stade Rennais, tenant du titre affrontera le club d'Amiens, également pensionnaire de Ligue 1. "C'est un club que nous allons rencontrer de nombreuses fois dans la saison, en championnat, en Coupe de la Ligue et maintenant en Coupe de France. C'est une équipe joueuse ça nous obligera à être 100% dès le début si on veut continuer l'aventure," confie l'entraîneur des Rouge et Noir Julien Stéphan.

Des duels entre Normands et Bretons

Les supporters de football bretons auront le droit à un derby entre Lorient et Brest. De son côté, Saint-Brieuc devra affronter les Normands de Gonfreville-l'Orcher (N3). "On voulait recevoir, c'était une priorité. Jouer contre une équipe de Nationale 3 c'est un bon signe. On ne connaît pas bien l'équipe mais je crois que c'est plutôt un bon tirage. Contre Paris ça aurait été quasi impossible. On peut encore rêver à un seizième de finale. Les joueurs vont devoir faire le job maintenant," sourit Jérôme Camard.

Enfin, Guichen, le Petit Poucet breton recevra également un club normand. Les joueurs du Stade Malherbe qui évoluent cette année en Ligue 2 se déplaceront en Bretagne. "On avait très envie du Stade Rennais mais ce sera peut-être pour plus tard ! On est quand même très heureux de recevoir une Ligue 2. Ça va être une grande fête pour la commune et les supporters," assure Yoann Le Bellec, vice-président du club.brei