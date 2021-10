Coupe de France de football : les affiches du 6e tour en Moselle

Julien Stéphan, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg (Ligue 1), a procédé au tirage au sort des rencontres du sixième tour de la coupe de France de football. Découvrez les affiches :

FC Sarrebourg (R1) - Saint-Louis Neuweg (N3)

(R1) - Saint-Louis Neuweg (N3) RS Magny (R2) - Chaumont (R1)

(R2) - Chaumont (R1) AS Morhange (R2) - ES Gandrange (R2)

(R2) - (R2) APM Metz (R1) - US Thionville-Lusitanos (R2)

(R1) - (R2) Molsheim-Ernolsheim (R2) - US Behren-lès-Forbach (R3)

(R3) UL Plantières (R3) - Nancy Haut-du-Lièvre (R3)

(R3) - Nancy Haut-du-Lièvre (R3) AS Réding (R3) - SC Schiltigheim (N2)

Deux derbies et le gros lot pour Réding

Le tirage au sort a offert deux derbies de la Moselle. L'un alléchant entre l'APM Metz (R1) et Thionville-Lusitanos (R2), qui se sont affronté en match amical en début de saison. L'autre entre Morhange et Gandrange, deux équipes de R2 issues de poules différentes.

Fortunes diverses pour les trois derniers clubs de R3 engagés. L'UL Plantières aura toutes ses chances contre un adversaire de même niveau. Réding, en revanche, hérite d'un des plus gros clubs possibles, Schiltigheim, qui évolue quatre divisions plus haut. Et Behren-lès-Forbach devra renverser la hiérarchie en Alsace.

Les rencontres auront lieu les 31 octobre et 1e novembre.