Le tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi midi à Paris. Trois clubs du Nord et du Pas-de-Calais affronteront des équipes professionnelles de Ligue 2, dont Valenciennes. Il n'y aura en revanche pas encore de rencontre de gala pour le petit poucet nordiste, Hamel.

Coupe de France de Football : trois clubs du Nord et du Pas-de-Calais défieront des équipes de Ligue 2

C'est toujours un moment très attendu, le tirage au sort de la Coupe de France de football. Celui du 7ème tour a eu lieu ce mercredi midi à Paris. Il est marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, dont Valenciennes et Dunkerque.

Le petit poucet Nordiste, l'ESM Hamel, en 10ème division, attendait également le résultat, ça sera finalement un adversaire qui évolue dans son championnat. Deux équipes du Nord, Anzin-St-Aubin et Tourcoing et une autre du Pas-de-Calais, Etaples, auront eux le droit à une rencontre de gala contre des clubs de Ligue 2, Amiens, Valenciennes et Quevilly Rouen.

Voici le programme détaillé du 7ème tour, prévu le week-end du 13 et 14 novembre, pour nos équipes du Nord et du Pas-de-Calais :

Anzin-St-Aubin (Pas de Calais, D1) - Amiens SC (L2)

