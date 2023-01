Coupe de France de football : Les Herbiers veulent y croire face à Reims

Toute la ville des Herbiers en Vendée sera ce samedi soir derrière ses joueurs. Le club qui évolue en Nationale 2 reçoit Reims, club de Ligue 1, pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. C'est évidemment un gros morceau mais ici de nombreux supporteurs ont encore en mémoire la fabuleuse épopée de 2018 et la finale (perdue) au Stade de France face au PSG.

ⓘ Publicité

"On pensait pas qu'ils seraient 3e cette saison-confie ce supporteur- c'est bien maintenant, c'est une belle équipe, rien à voir avec l'année dernière". "On est pas mal en championnat, alors pourquoi pas profiter de cette belle dynamique" confie cet autre habitué du stade Massabielle. Les 5.000 places sont toutes parties dès le début de semaine et la rencontre se jouera donc à guichets fermés.

Match à vivre en intégralité dès 18h sur France Bleu Loire Océan

Toute la semaine l'équipe s'est entraînée comme de coutume. "On ne change pas nos principes -explique l'entraîneur Laurent David- Il faut rester nous-mêmes et on essaiera de s'adapter défensivement. Un entraîneur qui a dû jongler avec plusieurs joueurs blessés dont Lucas Daury. "Eux sont invaincus depuis dix ou onze rencontres en L1. Mes joueurs ont eux une chance de pouvoir se montrer face à l'élite française, alors même si la chance est minime elle existe toujours".

"Même si la chance est minime elle existe toujours". Laurent David

Dans le staff actuel du VHF seuls deux joueurs ont connu l'aventure de la finale de 2018, Kalifa Traoré et Benjamin Brelivet : "Je ne pense pas qu'on ira pas au Stade de France, c'était une année exceptionnelle, mais si on peut revivre de belles émotions c'est intéressant" lâche Benjamin Brelivet, "qu'on joue à 250% et eux à 70 et le match sera équilibré, nous de notre côté on donnera le maximum".