Coupe de France de football : les joueurs de la SMOC "pas prêts" mais "motivés"

Les footballeurs de Saint-Jean-de-Braye, équipe de Régional 2, ont appris en milieu de semaine qu'ils pourraient bien jouer face à Tours en Coupe de France dimanche prochain, le 31 janvier, à domicile. Ils n'ont que quelques jours désormais pour reprendre les entraînements et se préparer.

Ils n'ont qu'une dizaine de jours pour se préparer. Les footballeurs de la SMOC, le club de St Jean de Braye - qui évolue en Régional 2- doivent affronter Tours (N3) dimanche prochain, le 31 janvier, dans le cadre du 6ème tour de la Coupe de France. Ils n'ont appris qu'en milieu de semaine que le match pourrait bien se jouer.

Pour la première fois depuis trois mois, l'équipe de la SMOC était quasiment au complet pour l'entraînement. © Radio France - Marine Protais

Il a donc fallu reprendre l'entrainement le plus vite possible. Mais avec le couvre-feu, ils sont obligés de jouer avant 18 heures. Le club a demandé une dérogation à la Ville mais n'a pas encore obtenu de réponse.

Des entraînements en petits groupes pour cause de couvre-feu

Ce n'est pas chose facile de réunir tout le monde, confie le coach de la SMOC, Benoît Lesage. "Ce samedi, c'est la première fois depuis trois mois où on parvient à avoir un groupe quasiment au complet."

On ne sera pas prêt dimanche, on le sait très bien. Il y a quand même des joueurs qui peuvent s'entraîner en semaine, par petits groupes de dix ou douze. - Benoît Lesage, entraîneur de la SMOC

"C'est ce qu'on a fait la semaine dernière et c'est probablement ce qu'on fera la semaine prochaine", précise le coach, qui compte aussi sur la préparation individuelle de ses joueurs.

Benoît Lesage a prévenu ses joueurs, ils vont devoir faire attention à "leur sommeil, leur hygiène de vie et leur hydratation" d'ici dimanche prochain. Pour l'entraîneur, cette préparation individuelle est d'autant plus importante que les joueurs de la SMOC n'ont pas joué depuis trois mois, le risque de blessure est donc élevé.

"Dix jours pour se préparer, c'est un peu juste !"

"Honnêtement, on a tous été surpris." Le capitaine de la SMOC, Demba Coulibaly, a encore du mal à réaliser l'annonce de la tenue du match dimanche prochain. "Avec l'équipe, on n'a pas compris. On ne pensait pas que la Coupe de France allait reprendre."

L'annonce nous est tombée sur le nez. Au début, on était content. Mais après on s'est dit "attends, dix jours pour se préparer, c'est un peu juste ! - Demba Coulibaly, capitaine de la SMOC

Mais une chose est sure : "on est motivé !", lance le capitaine de l'équipe, rassuré de disputer cette rencontre à domicile. "Sachant que Tours, c'est un peu loin, qu'on va devoir se lever tôt pour faire un test antigénique, ça nous arrange de jouer à la maison. Ça va peut-être nous donner un peu de force, même si c'est à huis clos, parce qu'on connait le terrain par cœur."

Le 6ème tour de Coupe de France entre la SMOC et Tours devrait se jouer à domicile, au stade Marcel Thomas de Saint-Jean-de-Braye. © Radio France - Marine Protais

En effet, le protocole sanitaire à respecter sera lourd. Les joueurs devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, refaire un antigénique le jour du match. La présence d'un médecin dans les tribunes est également obligatoire. La SMOC croise désormais les doigts pour qu'aucun de ses membres n'attrape le Covid-19 d'ici dimanche prochain, car aucun report n'est possible. Si une équipe ne peut pas jouer, elle devra déclarer forfait.