Coupe de France de football : les périgourdins de Limens JSA s'inclinent aux tirs aux buts face à Montauban

Il n'a pas manqué grand chose et la défaite est très frustrante pour les joueurs de Limens JSA. Les périgourdins se sont inclinés ce dimanche aux tirs au buts (4-5) face à Montauban dans le 7e tour de la Coupe de France de football. Leur aventure s'arrête ici, à domicile, dans le stade Gimel de Saint-Astier. Pourtant, la victoire était à leur portée face à un club évoluant une division au dessus d'eux, en régionale 2. En première mi-temps, Montauban a dominé avant d'ouvrir le score à la 32e minute sur une erreur défensive des joueurs de Limens. Mais dès l'entame de la deuxième mi-temps, les périgourdins ont imprimé leur jeu jusqu'à recoller au score à quinze minutes de la fin du match (1-1) sur un but de Antoine Mey. "On s'est dit les choses à la mi-temps, on a changé de système, on a été les chercher plus haut, raconte l'attaquant Bastien Palengat. On les a peut-être trop regardés en première mi-temps." Les joueurs ont pu compter sur des supporters venus nombreux, qui ont mis l'ambiance tout au long de la rencontre.

Défaite 4-5 aux tirs aux buts

Rachid Kerkri le coach de Limens JSA, était déçu de cette défaite mais fier du parcours de ses joueurs. © Radio France - Lise Roos-Weil

Mais cela n'a pas suffit face à la loi des tirs aux buts. Le gardien de Montauban a arrêté le premier tirs de Limens. Puis les joueurs de Tarn et Garonne ont fait un sans-faute. Ils s'imposent aux tirs aux buts 4-5. "C'est frustrant car les joueurs ont fait une grosse deuxième mi-temps. Perdre aux tirs aux buts c'est beaucoup de déception et de tristesse", confie l'entraineur Rachid Kerkri, très ému.

Des supporters fiers du parcours de leur club

Mais les joueurs comme les supporters gardent le positif : ils ont atteint le 7e tour de la coupe de France de football, un parcours historique pour le club. "On est fiers d'eux, ils ont joué avec le cœur jusqu'au bout pour remonter au score, on les suivra l'année prochaine pour aller encore plus loin", sourit un supporter. Des supporters qui ont applaudi leurs joueurs au retour dans les vestiaires.