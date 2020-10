Coupe de France de football : les résultats complets du 5e tour en Auvergne

Retrouvez tous les résultats du 4e tour de la Coupe de France de football, disputé ce week-end en Auvergne, et tous les clubs qualifiés pour le 5e tour.

Voici tous les clubs auvergnats (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) qui se sont qualifiés, ce week-end, pour le 6e tour de la Coupe de France de football.

Logique respectée pour Aurillac-Arpajon, qui bat l'US Blavozy (1-0)...

... Même chose pour l'Olympique Saint-Marcellin, battu par Moulins-Yzeure Foot (0-2)...

... et pour l'AS Romagnat, qui s'incline largement face au FC Chamalières (0-5)

Dans un duel de R1, c'est l'AS Domérat qui a battu l'US Saint-Flour, aux tirs au but (0-0, 3 tab à 4)

Il a fallu des tirs au but pour départager Vals Le Puy de Dompierre. C'est Dompierre qui s'est finalement imposé (1-1, 5 tab à 4)...

... et c'est Roanne AS du Parc qui a battu Monistrol sur Loire, là aussi à l'issue d'une longue séance de tirs au but (1-1, 9 tab à 8)

L'Académie Moulins n'a fait qu'une bouchée de l'Ytrac Foot (5-1)

Le Puy Foot, relégué de National, a battu l'US Issoire (2-0)

Il n'y a pas eu de match entre Saint-Priest et Thiers : les Thiernois, qui n'ont pu donner les résultats de leurs tests PCR à temps, ont déclaré forfait et ont été déclarés perdants 3-0 sur tapis vert.

Roche-Saint-Genest s'est incliné face à Velay (0-2)...

... idem pour Sucs et Lignon (R2) face à Mozac (0-1)...

... et pour Moissat face à Nord Vignoble (1-4)

Beaumont signe l'exploit de ce tour en éliminant le Sporting Club de Lyon, qui évolue trois divisions au-dessus (2-2, 4 tab à 2). Vous pouvez d'ailleurs revoir la séance de tirs au but ci-dessous.

Le 6e tour de Coupe de France aura lieu le samedi 31 octobre.