Coupe de France de football : Montenay (D1), dernier rescapé mayennais pour le 6e tour

Il n'y aura qu'un seul représentant mayennais lors du 6e tour de la Coupe de France. L'ASO Montenay (D1) a éliminé à domicile ce dimanche 9 octobre un club de division inférieur, Angers SCA (D2). Score final : 4-2.

Les footballeurs du Nord-Mayenne ont marqué en premier avant de se faire rejoindre juste avant la pause. Puis Montenay a repris l'avantage juste après être revenu des vestiaires. Les locaux ont eu chaud en fin de rencontre lorsqu'Angers est revenu à 3-2 mais sur leur dernière action du match, les Mayennais ont scellé leur destin en inscrivant un quatrième but.

Cette qualification est historique pour le club de cette petite commune de près de 1 400 habitants près d'Ernée. "On a eu de la chance d'avoir eu un tirage un peu favorable mais il y avait une très belle équipe en face, analyse le capitaine et défenseur central Josselin Bigot, c'est vraiment incroyable et on est vraiment pressé d'être la semaine prochaine pour revivre des émotions comme ça."

Contre qui ? La co-présidente du club Stéphanie Pettier est partagée : "Le plus gros ou une petite, ce sera très bien aussi, si on peut passer un tour de plus, ça me va aussi, on prend tout, c'est un parcours qu'on ne fera peut-être qu'une fois !"

Montenay sera fixé sur son adversaire mardi 11 octobre avant son 6e tour le week-end des 15 et 16 octobre.

Les autres clubs mayennais éliminés

L'Ancienne de Château-Gontier (R1) a été battue aux tirs au but par Saumur (N2) samedi après un match nul et vierge. Méral-Cossé (R3) a été dominé sur sa pelouse par Les Sables d'Olonne (R1) 2-0. Le Stade Mayennais (R1) a été éliminé à Basse-Goulaine (R1) 2-1 et Entrammes (R3) n'a rien pu faire contre Spay (R2) 4-1.