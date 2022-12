Coupe de France de football : Mourad Boudjellal menace de déclarer forfait pour son club de Hyères

"C'est Mayol, le Var ou au pire le Vélodrome mais pas ailleurs, sinon on déclare forfait" a annoncé ce mercredi en début d'après-midi Mourad Boudjellal, au sein de son club de football de Hyères lors d'une conférence de presse à propos de l'organisation des 32e de finale de la Coupe de France de football qui doivent opposer le HFC à l'OM le 7 janvier. Ou plutôt qui devrait opposer, car rien n'est sûr en ce mercredi.

Après le non de la Fédération française de football à l'organisation du match au stade Mayol à Toulon, le HFC a cherché des solutions. Fos, Aix, et Avignon ont dit non. Béziers en revanche a dit oui. "J'en remercie d'ailleurs le maire, Robert Ménard, avec qui je me suis réconcilié" détaille Mourad Boudjelall. Mais Béziers c'est quand même un peu loin. D'autant qu'il croit savoir que l'OM a contacté de son côté d'autres stades que le Vélodrome. Un signe pour le président hyérois qui y voit "la volonté de l'OM de ne pas l'organiser dans l'enceinte mythique".

Alors le président est revenu sur son idée initiale : le Var. Et donc le stade Perruc de Hyères, "facile à sécuriser puisque de 1.400 places " ironise le patron du football hyérois. Sauf que selon ce dernier, la FFF n'a toujours pas donné sa réponse malgré un courrier envoyé il y a quelques jours. "Donc c'est soit Mayol, soit le Var, ou au pire le Vélodrome par respect pour mes joueurs qui rêvent de jouer là-bas, mais sinon on déclarera forfait."

Très amer, Mourad Boudjellal face à la décision de la FFF et la position de la préfecture du Var qui a évoqué la dangerosité de certains supporters toulonnais. "Ça veut dire que si demain Toulon est en Ligue 1, on ne pourra pas organiser de match à Toulon contre l'OM. L'État est capable de sécuriser la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en 2024 à Paris face au terrorisme international. Là, à Toulon, c'est sécuriser la ville face à quelques voyous. Et aujourd'hui, c'est pas possible de le faire" argumente l'ancien homme fort du rugby toulonnais.

Le ballon, rond, est désormais dans le camp de la Fédération française de football.