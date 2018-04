Il avait arboré un maillot du SMC lors de son dernier passage au Zénith de Caen : Orelsan, on le sait, est attaché à sa ville et à son club. Ce qui ne l'empêche pas de manier l'humour, sur le ton de "qui aime bien, châtie bien", lui qui chantait sur avant dernier album, le chant des sirènes : "Tu paries la moitié de ton salaire que Caen va gagner/mauvaise idée." Pour l'opposition face au PSG, on retiendra plutôt sur son nouvel opus, dans le titre "Dans ma ville on traîne" ces quelques vers dans le refrain : "On a traîné dans les rues (...) Chanté dans les stades". En espérant que la demi-finale de Coupe de France sera une nouvelle fois l'occasion de donner de la voix !

Orelsan qui reviendra cet été dans l'agglomération caennaise, mais pour chanter cette fois-ci puisque le rappeur se produira au Festival Beauregard le vendredi 6 juillet.

Le SMC peut battre le PSG (simple) Tant que le match n'est pas fini, ce n'est pas gagné ni perdu (basique)