Coupe de France de football : Saint-Pryvé Saint-Hilaire affronte Dijon (L2) ce samedi au 7ème tour

Saint-Pryvé Saint-Hilaire, pensionnaire de National 2, quatrième division du pays, est devenu depuis quelques années une équipe spécialiste des coups d'éclat en coupe de France. Lors de l'édition 2018-2019, le club éliminait la première professionnelle de son histoire, Troyes, déjà une équipe d'après. Puis, au cours de la saison 2019-2020, c'est Toulouse, équipe de Ligue 1 qui avait fait les frais du club loirétain. Les deux matches avait eu lieu au Stade du Grand Clos à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Pour Baptiste Ridira, l'entraîneur de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, c'est un beau défi. "C'est un match favorable à l'esprit coupe de France. Mes dirigeants auraient préféré que ça arrive beaucoup plus tard mais pour moi, accueillir une équipe professionnelle, c'est toujours un plaisir."

Les deux équipes connaissent un début de saison difficile dans leur championnat respectif. Dijon, quinzième de Ligue 2, n'a plus gagné un match depuis deux mois. Les Pryvatains ont aussi connu un début de saison difficile mais sont sur une bonne dynamique, Baptiste Ridira tempère "En lisant certains articles, on nous mettrait presque dans la peau du favori, il ne faut pas exagérer, il y a deux niveaux d'écart." explique-t-il "Dijon ce n'est pas un petit club de Ligue 2, c'est un club qui aspire à retourner en Ligue 1, nous ne sommes pas dans le même monde."

Mais les joueurs ont été très motivés et appliqués à l'entraînement tout au long de la semaine explique l'entraîneur, il faudra se servir des expériences passées. "Dans la mesure où c'est déjà arrivé, on peut envisager cette possibilité. Si ça n'était jamais arrivé, ça serait un fantasme. On sait que c'est possible et on va tout faire pour."

Et c'est même une occasion d'être un match charnière dans la saison du club "Ça a toutes les chances, quel que soit le résultat, par rapport au contenu, de nous mettre sur les bons rails pour la suite du championnat et pouvoir s'appuyer sur la dynamique positive."

Coup d'envoi ce samedi 29 octobre à 16h au Stade du Grand Clos à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, le club a enregistré 100 préventes, les guichets seront ouverts pour l'évènement.