Coupe de France de football : Trélissac rêve d'exploit ce dimanche face à Toulouse

Trélissac rêve d'un nouvel exploit en Coupe de France de football, comme ce soir de Janvier 2016 face à Lille, club de ligue 1. Contre Toulouse ce dimanche, la tâche sur le papier semble ardue. Le TFC est l'actuel leader de Ligue 2. Une seule défaite au compteur.

Mais les hommes de Philippe Montanier ont cependant du batailler ferme, au tour précèdent, face à Libourne club de N3. Cela vient rappeler que la Coupe de France est parfois capricieuse.

Trélissac rêve d'une nouvelle épopée comme en 2016 © Radio France - Xavier Dalmont

Jouer pour ne pas regretter

Si Palvé Vostanic l'entraineur de Trélissac déplore quelques absences, le reste du groupe fourmille d'envie. Adel Lembezat formé à Toulouse n'est pas le dernier. "Il y a toujours des exploits sur un match de 90 minutes, explique t-il, tout est possible. On aura à cœur de se donner et on peut créer l'exploit. On a le groupe pour. Ça fait plaisir de retrouver Toulouse quelques années plus tard." Pour les trélissacois ce match est une fête. "C'est un match important pour le club, estime le défenseur Juvrel Loumingou, et c'est un match pour mettre le club en vitrine. On sait qu'on n'est pas favori. On fait du foot pour ce genre de match. J'espère que le stade sera plein", conclue t-il

Trélissac aura le bonheur de jouer chez lui. Mais à 13h45. Horaire inhabituel pour cause de retransmission télé.

Pavlé Vostanic coach de Trélissac Copier

Adel Lembezat joueur de Trélissac Copier