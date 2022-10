Coupe de France de football : trois clubs manchois qualifiés pour le 6e tour, deux éliminés

Ils ne sont plus que trois clubs manchois en lice pour la Coupe de France de football. L'US Avranches, l'US Granville et l'US Ducey-Isigny se sont qualifiés pour le 6e tour de la compétition, ce week-end du 8 et 9 octobre. En revanche, l'aventure s'arrête là pour l'US Côte des Isles et l'US Saint-Pairaise.

La hiérarchie des championnats respectée, l'US Saint-Pairaise et l'US Côte des Isles éliminés

Il n'y pas eu de miracle sur le terrain, les hiérarchies des championnats ont été respectées. Les Saint-Pairais, qui évoluent en R2, ont été battus pas l'AF Virois, en N3, deux divisions au-dessus. Et même s'ils ont joué une partie de la deuxième mi-temps en supériorité numérique, les Manchois s'inclinent sur le score de 1-3 .

Pas de miracle non plus pour le petit poucet du département. L'US Côte des Isles en R3 perd contre un club de R2, la jeunesse fertoise Bagnoles. Score, 1-0 .

Trois clubs manchois qualifiés pour le 6e tour

Trois clubs manchois restent tout de même en lice pour le 6e tour de la Coupe de France. L'US Ducey-Isigny (R2) sort vainqueur de l'AS Courteille d'Alençon (R3), grâce à deux buts marqués. Score, 0-2 .

De son côté, l'US Granville, club de N2, a dominé toute la rencontre contre l'Olympique pavillais (R2), en marquant très rapidement et inscrivant au total quatre buts. Mais les Granvillais se sont relâchés en fin de match. Résultat, leurs adversaires en ont profité pour marquer deux buts en fin de deuxième mi-temps. Score final, 2-4 .

Enfin, pour son entrée en jeu dans la compétition, l'US Avranches a surclassé la JS Andrieu, avec un score de 0-7 . Une victoire logique pour le club de N1 contre un des petits poucets normands, en D1.

Le 6e tour aura lieu dès la semaine prochaine, le week-end du 16 et 17 octobre.