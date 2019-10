Coupe de France de football : un duel entre clubs bretons de Ligue 2, Betton accueillera Concarneau

Région Bretagne, France

Le tirage au sort du septième tour de la Coupe de France de football a eu lieu ce mercredi 30 octobre à Clairefontaine. Il était marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Les clubs bretons, membres du groupe H, connaissent désormais leurs adversaires pour cette nouvelle étape.

Betton "le Petit Poucet" reçoit Concarneau

Lorient et Guingamp, pensionnaires de Ligue 2 s'affronteront pour un choc à Lorient. Le Stade Briochain, club de National 2 se déplacera dans le Morbihan à Inzinzac-Lochrist chez les joueurs de l'US Montagnarde (R1). Le "Petit Poucet" d'Ille-et-Vilaine, Betton hérite du club de Concarneau. Les Brétiliens qui évoluent en Régional 3 accueilleront l'équipe de National sur leur pelouse pour un match de gala. C'est la première fois depuis le début de la compétition qu'ils affronteront un club évoluant dans une division supérieure.

Dans les autres rencontres, Le Rheu (R1) recevra le Stade Paimpolais (R2). Le FC Guichen, qui évolue en National 3 se frottera à Milizac/Saint-Pierre, club de Régional 1. Duel à armes égales entre Dinan-Léhon et le Stade Pontivyen, clubs de N3 et la TA de Rennes et Les Voltigeurs Castelbriantais. Le CEP Lorient (R1) accueillera le Stade Plabennecois qui évolue lui aussi en National 3. Les matchs se dérouleront les 16 et 17 novembre.