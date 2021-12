La décision est enfin tombée : il y aura 8.000 spectateurs pour assister au seizième de finale de la Coupe de France de football entre l'US Chauvigny et l'Olympique de Marseille ce dimanche à 21 heures.

Coupe de France de football : une jauge de 8.000 spectateurs pour US Chauvigny-OM

La décision de la préfète de Haute-Vienne était très attendue par tous les fans de l'US Chauvigny. Le seizième de finale de la Coupe de France de football entre le club poitevin et l'OM aura bien une jauge au stade Beaublanc de Limoges. Contrairement à ce qui se profilait, elle ne sera pas de 5.000 spectateurs, mais de 8.000 places.

De nouvelles places seront vendues ce jeudi

De nouvelles places seront donc venduesce jeudi 30 décembre à 16h au stade Gilbert Arnault à Chauvigny. Il faut porter un masque et avoir un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 24 h pour venir. Il y aura aussi des billets au stade à Limoges. Le nombre de places est limité à deux par personne. Nul doute que ce sera encore une ruée vers le graal des passionnés de l'USC.

"Nous remercions la préfète ainsi que la ville de Limoges, malgré ce contexte sanitaire difficile d'avoir entendu les demandes des amateurs de football de la Vienne et de la Haute-Vienne. Merci pour le soutien de la Ligue Nouvelle-Aquitaine pour son aide et son soutien", se réjouit le club. Des consignes sont déjà données pour le match : nourriture, boisson et engins pyrotechniques interdits dans le stade, le masque est obligatoire.