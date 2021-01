Coupe de France de football : une reprise et des interrogations pour les clubs en Mayenne

Le Stade Lavallois, l'US Changé et l'ES Bonchamp ont maintenant une dizaine de jours pour préparer leur match de coupe de France (5e et 6e tour). Mais avec le couvre-feu à 18h leur marge de manœuvre pour s'entraîner est très limitée, surtout pour les deux derniers clubs.

En football, les clubs amateurs encore concernés par la coupe de France peuvent reprendre dès maintenant l'entraînement. Annonce faite par la Fédération Française de Football lundi soir pour permettre à cette compétition de continuer malgré la crise sanitaire. Trois clubs en Mayenne l'a joue encore : le Stade Lavallois (ce sera le week-end du 30 janvier à Angers Notre-Dame-des-Champs (R1) pour le 5e tour). Mais aussi l'ES Bonchamp et l'US Changé concernés par le 6e tour. Et là dans ces deux clubs, les joueurs doivent s'organiser pour s'entraîner malgré le couvre-feu à 18h.

À 16h ou 17h c'est impossible pour 90% des joueurs - Bertrand Girard, entraîneur de l'US Changé

À Changé (N3), les joueurs s'entraînent le plus souvent le week-end, sans contact et sans accès au vestiaire. Pour préparer leur match face aux Lucs-sur-Boulogne (Régional 3), il va forcément falloir passer à la vitesse supérieure et pourquoi pas obtenir une dérogation pour jouer après 18h ? "Ça nous faciliterait les choses, quitte à s'entraîner un peu plus souvent dans la semaine pour revenir à 100%" explique le capitaine Nicolas Roche. D'autant qu'il reste une dizaine de jours pour se remettre à niveau physiquement et techniquement. "C'est toute une préparation à reprendre. On continuait de s'entraîner mais sans compétition c'était dur d'y trouver de la motivation" reconnaît le défenseur.

Son entraîneur, Bertand Girard, replanchait déjà ce mardi matin sur un programme de reprise, sans pour autant savoir si les entraînements après 18h seraient autorisés. "À 16h ou 17h c'est impossible pour 90% des joueurs, en raison de leur boulot notamment. On a fait un sondage sur Whatsapp pour savoir s'ils pouvaient s'entraîner en journée et c'est clairement pas possible" explique le coach changéen. Pour l'instant, l'effectif s'entraînera le week-end.

Du côté de l'Es Bonchamp, on espère s'entraîner dès mercredi soir, pour se remettre en selle avant la rencontre contre Saumur (National 3). "Il ne faut pas tarder pour qu'on nous donne le protocole précis. Qu'on puisse nous dire si on a besoin d'une attestation ou pas" glisse Cyril Lhuissier l'entraîneur.

Une coupe de France très encadrée

Le protocole de reprise de la 104e édition de la coupe de France est très strict. La Fédération Française de Football impose par exemple la présence d'un médecin le jour d'un match pour contrôler les tests PCR négatifs. Joueurs et staffs devront d'ailleurs en réaliser deux ou trois jours avant le match et un test antigénique le jour J. Tous les matchs se dérouleront évidemment à huis-clos. Dans le même temps, la FFF rappelle que chaque club doit nommer un référent COVID. Au Stade Lavallois, il s'agit de Serge Marchetti le secrétaire général du club. À l'US Changé c'est le président Patrick Cosnard.

Le calendrier de la coupe de France

► Samedi 30 et dimanche 31 janvier : 6ème tour (3 matches du 5ème tour seront joués ce même week-end, les clubs concernés par la rencontre en retard du 6ème tour joueront ultérieurement leur match

► Samedi 6 et dimanche 7 février : 7ème tour

► Samedi 13 et 14 février : 8ème tour

► Samedi 20 et 21 février : 32ème de finale

Voie des clubs de Ligue 2 et Ligue 1 :

► Mardi 19 et mercredi 20 janvier : 8ème tour

► Mardi 9 et mercredi 10 février : 32ème de finale

Réunification clubs professionnels & clubs amateurs :

► Samedi 6 et dimanche 7 mars : 16ème de finale

► Mercredi 7 avril : 1/8ème de finale

► Mercredi 21 avril : ¼ de finale

► Mercredi 12 mai : ½ finales

► Mercredi 19 mai : finale