Qui dit Coupe de France... Dit forcément Concarneau... Et Granville aussi.

Ce seizième de finale est le quatrième disputé par l'US Concarnoise lors des cinq dernières saisons. Le sixième de son histoire, en comptant ceux de 1982 et 1986. Une qualification permettrait aux Thoniers de jouer le deuxième huitième de finale de leur histoire, après celui remporté à Croix, dans le Nord, en 2015.

A Granville, Concarneau aura les faveurs de la hiérarchie. Le 10e de National 1 se rend chez le 9e de la poule D de National 2. Dans ces conditions, les Finistériens savent faire respecter la hiérarchie. Depuis 2013, ils ont remporté leur 23 derniers matchs contre des clubs plus petits sportivement qu'eux.

Mais Granville n'est pas un "petit". Comme Concarneau, le club de la Manche s'est fait un nom grâce à la coupe de France. Comme Concarneau en 2014, il s'est hissé une année en quart-de-finale (en 2016, 0-1 face à Marseille). Emmenée par l'ex-Guingampais Ladislas Douniama, l'US Granville a sorti les Girondins de Bordeaux, en 32e de finale, en l'emportant 2-1 après prolongation.

En pleine forme en championnat, avec treize points pris sur dix-huit, l'US Concarnoise devra vaincre le contexte du petit stade Louis-Dior, avec sa piste d'athlétisme et son public chauffé à blanc. Pour autant, l'entraîneur des Thoniers Nicolas Cloarec ne parle pas de match piège.

Nicolas Cloarec : Ce n'est pas un piège, car on est prévenu. Notre travail, au staff technique, c'est de prévenir les joueurs de ce qui nous attend. Une équipe qui vient de sortir Bordeaux à la régulière, une équipe soi-disant amateur puisque les joueurs ont un fonctionnement très proche du monde pro, ils sont sans doute un peu en avance sur nous d'ailleurs. On est prêts à lutter. Notre victoire, en championnat à Chambly, nous a apporté un petit plus de confiance qui amènera, je l'espère, un match probant de notre part."