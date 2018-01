Après les éliminations de Nantes, Saint-Brieuc et Concarneau, les clubs bretons éviteront-ils le zéro pointé en 16e de finale de la Coupe de France ? Pour ça, Guingamp et Lorient devront remporter, ce mercredi, des matchs dont ils ne sont pas favoris.

Zéro club breton en 8e de finale de la Coupe de France de football. Ça n'a pas dû arriver si souvent dans l'histoire. En Avant de Guingamp et le FC Lorient peuvent encore empêcher ce scénario, mais il faudra renverser la hiérarchie dès 18 heures 30. Et mettre fin à une série de mauvais résultats.

En Avant de Guingamp face au défi du triple tenant du titre

Guingamp devra se qualifier au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, dans un duel opposant les vainqueurs des quatre derniers trophées. 2017 avait bien commencé pour les rouges et noirs, mais les joueurs de Kombouaré ont rechuté contre Lyon, et à Amiens, samedi dernier, en s'inclinant tristement 3-1.

Les Guingamp parviendront-ils à s'imposer là où ils se sont toujours inclinés depuis leur retour en Ligue 1 ? Paris aussi reste sur une défaite, et le PSG sera privé de Neymar, Mbappé et Verratti.

A Guingamp, Diallo et Bénezet sont blessés.

Lorient a failli retrouver Benjamin Lecomte

A Lorient, ça ne va pas fort non plus. Le FCL a perdu à Châteauroux, et a concédé le nul dans les dernières minutes. Il reste 6e de Ligue 2.

Les Merlus espèrent tout de même rééditer leur performance du tour précédent, quand ils s'étaient qualifiés (2-0) sur la pelouse d'Angers, un club de Ligue 1, comme Montpellier.

Les Héraultais réalisent une belle saison, ils sont 7e, et leur défense est la plus solide de Ligue 1. Le gardien Benjamin Lecomte, l'ex-Merlu transféré cet été dans le Sud, a repris sa progression, et s'est imposé dans les buts. Mais il ne devrait pas jouer ce mercredi.