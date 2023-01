Coupe de France : découvrez les affiches des 16e de finale

Marseille-Rennes, soit le 3e de Ligue 1 face au 4e, constituera la principale affiche des 16e de finale de la Coupe de France dont le tirage au sort a été effectué ce dimanche soir. Il y aura au total trois rencontres opposant des équipes de l'élite à ce stade de la compétition puisque, outre OM-Rennes, Brest accueillera Lens, dauphin du PSG en championnat, et Toulouse affrontera l'AC Ajaccio.

Le PSG a été très bien loti et se rendra chez une formation de niveau amateur. Mais les Parisiens devront encore patienter avant de connaître l'identité de leur adversaire, qui sera Reims Sainte-Anne (N3), Wasquehal (N2) ou Pays de Cassel US (R1). Reims Sainte-Anne (N3) et Wasquehal (N2) devront en effet d'abord rejouer leur match du 8e tour, interrompu après une bagarre sur le terrain. Le vainqueur disputera ensuite son 32e de finale contre Pays de Cassel US dont l'issue déterminera le futur hôte de l'ogre parisien en 16e de finale.

Lyon partira également largement favori à Chambéry (N3) alors que le tenant du titre Nantes se déplacera à Thaon (N3). Enfin, l'Olympique Strasbourg (R1), sensation des 32e de finale après son succès face à Clermont (0-0, 4 t.a.b. à 3), tentera de rééditer son exploit contre Angers, lanterne rouge de L1.

Les rencontres des 16e de finale sont prévues les 21 et 22 janvier.

Les matches des 16e de finale de la Coupe de France :

Stade Plabennécois (N3) - Grenoble (L2)

Chamalières (N2) - Paris FC (L2)

Niort (L2) - Auxerre (L1)

Lille (L1) ou Troyes (L1) - Pau (L2)

Chambéry SF (N3) - Lyon (L1)

Olympique Strasbourg (R1) - Angers (L1)

Thaon (N3) - Nantes (L1)

SC Bastia (L2) - Lorient (L1)

Le Puy (N2) - Vierzon Foot (N2)

Reims Sainte-Anne (N3) ou Wasquehal (N2) ou Pays de Cassel US (R1) - PSG (L1)

Brest (L1) - Lens (L1)

Les Herbiers (N2) - Reims (L1)

Belfort (N2) - Annecy (L2)

Marseille (L1) - Rennes (L1)

Toulouse (L1) - AC Ajaccio (L1)

RC Grasse (N2) - Rodez (L2)

Les résultats des 32e de finale

