Coupe de France de football : découvrez les affiches des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu ce vendredi 9 avril. A souligner, le choc entre Lyon et Monaco, deux clubs qui bataillent pour le podium de la Ligue 1.

Les quarts de finale sont prévus mardi 20 et mercredi 21 avril [photo d'illustration].

Deux clubs de National 2 sont encore en lice dans cette Coupe de France : Rumilly-Vallières, qui a battu le Puy Foot (N2) en 8e de finale, et Canet-en-Roussillon, qui est venu à bout de Boulogne (N). Un club de Ligue 2 et cinq clubs de Ligue 1 se sont également qualifiés pour les quarts de finale : Toulouse, le PSG, Monaco, Angers, Montpellier et Lyon.

Le tirage au sort des quarts de finale s'est déroulé ce vendredi soir dans l'émission Tout le sport sur France 3, en direct du siège de la Fédération Française de Football à Paris. C'est Gwladys Épangue, double championne du monde de Taekwondo en 2009 et 2011, médaillée de bronze olympique en 2008, qui a procédé au tirage. Les matchs se joueront mardi 20 et mercredi 21 avril.

Le programme des quarts de finale

Les quarts de finale de la Coupe de France verront ceux qui font désormais office de petits poucets Rumilly-Vallières et Canet-en-Roussillon affronter respectivement Toulouse et Montpellier. Deux chocs entre des clubs de Ligue 1 sont également au programme avec Lyon face à Monaco et le PSG contre Angers.