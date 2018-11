Coupe de France : découvrez toutes les affiches du 8e tour

Le tirage du huitième tour de la Coupe de France s'est tenu ce mardi soir au Stade de France. Il n'y aura pas de choc entre clubs de Ligue 2, mais un derby vendéen et un derby normand. Retrouvez toutes les affiches des matchs, qui auront lieu les 8 et 9 décembre.

Il n'y aura pas de choc entre clubs de Ligue 2 au 8e tour de la Coupe de France, mais un derby vendéen entre Les Herbiers (N2), finalistes de la dernière édition, et le Poiré-sur-Vie (R2), selon le tirage réalisé ce mardi au Stade de France. Villers-Houlgate (R3), un des petits poucets de la compétition, recevra Le Havre (L2), un derby normand entre deux villes séparées par l'estuaire de la Seine.

Les matches auront lieu le week-end du 8 et 9 décembre. Les écuries de Ligue 1, dont le Paris SG, quadruple tenant du titre, se lanceront en janvier au stade des 32es de finale. La finale aura lieu le 27 avril au Stade de France.

Les affiches du 8e tour

-Aiglon Lamentin (Martinique) - Sainte-Geneviève (N2)

-Viry-Châtillon (R1) - Angoulême (N3)

-USSA Vertou (N3) - Bergerac (N2)

-Challans (N3) - Niort (L2)

-Châteauroux (L2) - Pau (N1)

-Vendée Poiré football (R2) - Les Herbiers (N2)

-Sète (N2) - Rodez (N1)

-Noisy-le-grand (R1) - Lège Cap Ferret (N3)

-FC Côte Bleue (N3) - Lyon-Duchère (N1)

-Canet Roussillon (N3) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël (N2)

-Hyères (N2) - Grenoble (L2)

-US Annecy le vieux (R2) - Andrezieux-Bouthéon (N2)

-Stade Beaucairois (N3) - Gazélec Ajaccio (L2)

-Entente Crest-Aouste (R3) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)

-Alès (N3) - Marignane-Gignac (N1)

-Boulogne (N1) - Iris Croix (N2)

-CS Avion (R1) - Red Star (L2)

-Versailles (N3) - Lens (L2)

-Entente Sannois SG (N1) - Sedan (N2)

-Pays Neslois (R1) - Gravelines (R1)

-SC Bastia (N3) - Saint-Omer (R1)

-Oissel (N2) - Metz (L2)

-AS Prix-lès-Mézières (R1) - Olympique Saint-Quentin (N3)

-Vannes (N2) - Brest (L2)

-Villers-Houlgate (R3) - Le Havre (L2)

-ES Longueau (R2) - Lannion (N3)

-Vitré (N2) - US Montagnarde (N3)

-Stade Pontivyen (N3) - Avranches (N1)

-Grand-Quevilly FC (R1) - GSI Pontivy (N3)

-Concarneau (N1) - Saint-Malo (N2)

-RC des Sportifs chapelains (R1) - Aurillac (N3)

-Créteil Lusitanos (N2) - FC Limonest (N3)

-FC Chamalières (N3) - Villefranche Beaujolais (N1)

-US Cheminot de Paray (R1) - Orléans (L2)

-Clermont (L2) - Bobigny (N2)

-US Charitoise (N3) - Bourges (N3)

-Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) - Troyes (L2)

-Besançon (N3) - Tours (N1)

-Saint-Louis Neuweg (N3) - Nancy (L2)

-Schiltigheim (N2) - Biesheim (N3)

-Illkirch-Graffenstaden (R1) - Sochaux (L2)

-ES Thaonnaise (N3) - Valenciennes (L2)

-Olympique Strasbourg (R2) - Epinal (N2)

-Raon L'Etape (N3) - Lusitanos Saint-Maur (N2)