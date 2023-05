Coupe de France : défaite 5-1 du FC Nantes, "une humiliation" pour certains supporteurs

Les deux Brésiliens du FC Nantes, les défenseurs João Victor et Andrei Girotto, quelques minutes après le coup de sifflet final de cette lourde défaite 5 à 1.

Certes, ils n'ont pas beaucoup dormi, mais la prestation très pâle du FC Nantes, samedi soir, en finale de Coupe de France, face à Toulouse, explique sans doute les visages tristes, les regards dans le vide de ces quelques supporteurs rencontrés dimanche, en fin de matinée, dans le train "retour" pour Nantes.

"Une fessée", "la douche froide"

Les Canaris ont perdu 5-1 face au Téfécé et "c'est une fessée qu'on a prise", confie d'un filet de voix, Julien, jeune Nantais. Non loin de lui, Miroslav, un copain**,** renchérit : "Ce n'est pas un accident de parcours. Cela résulte d*'une mauvaise gestion du président Kita.** Après, on n'a clairement pas été respecté par les joueurs."*

Arnaud habite Vertou et attrapé le virus Canaris, petit, grâce à son papa : "C'est la douche froide. On a l'impression que les joueurs sont restés aux vestiaires. Il y a quand même un sentiment d'humiliation." "Humiliés", les Nantais l'ont été aussi, selon Miroslav. Si Arnaud préfère ne pas voir ce que les supporteurs d'autres clubs disent de "son" équipe, Miroslav l'a fait : "On en prend plein la figure, pour rester poli. Mais ce n'est pas vraiment de la moquerie, c'est juste de la constatation. Il n'y a rien eu de la part des Nantais dans ce match. Cela fait si mal que depuis j'ai préféré couper mon téléphone."

Pour Miroslav, les joueurs, en très mauvaise posture dans le championnat, mériteraient d'être relégués en Ligue 2. Arnaud, lui, en revanche, espère une réaction des hommes de Kombouaré lors des matches à venir. À commencer lors du déplacement, ce mercredi, à Brest, chez un concurrent direct au maintien.