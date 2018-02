Il s'est en est fallu de peu mais ce "peu" sépare encore Grenoble des clubs de l'élite en France. Si le GF38 a semblé maîtriser le match face à une formation théoriquement supérieure, il s'est incliné et se recentre désormais sur son objectif principal : la montée en Ligue 2.

Première mi-temps cruelle

Poussés par un public bouillant les joueurs entamaient tambour battant la rencontre, sans parvenir à marquer. Derrière un Coulibaly impeccable en sentinelle Grenoble dominait sans marquer, et sur sa seule erreur encaissait un but de Bahoken. Cruel tant la domination était importante.

Le froid réalisme alsacien

Rebelote en deuxième période : à Grenoble la domination territoriale, à Strasbourg le tableau d'affichage. Après plusieurs situations dangereuses côté isérois, le Racing scorait sur une de ses seules incursions, après un contre rondement mené.

C'était le coup de trop pour Grenoble, qui n'avait plus les ressources nécessaires dans le dernier quart d'heure pour un sursaut héroïque. Le troisième but, sur un coup franc contré, devenait anecdotique, mais rendait le score beaucoup trop lourd par rapport à une rencontre où Grenoble avait produit plus de jeu que son adversaire.

La frustration grenoloise

En conférence de presse d'après-match, Olivier Guéguan, l'entraîneur du GF38, le visage serré, n'a pas caché sa frustration. Il a reconnu que l'effectif grenoblois avait manqué d’efficacité. "3-0, c'est cher payé mais on va s'appuyer sur le contenu et l'intéressant. Maintenant, l'objectif c'est de bien récupérer puisqu'on a un match capital dimanche" a-t-il expliqué.

Il ajoute être "frustré". "On doit mener au score, on manque d'efficacité et on ne marque pas. Derrière on égalise avec un but, refusé pour hors jeu, mais qui est valable... Il y a eu des concours de circonstances qui n'ont pas joué en notre faveur."

Olivier Guégan, coach du gf38, fier du contenu, frustré par le résultat.

"Le maître-mot maintenant c'est 'récupération'" — Olivier Guéguan, l'entraîneur du GF38

Le GF38, troisième de Nationale 1, compte bien rejoindre la Ligue 2 dès cette année. Et revenir plus fort en gommant ces détails qui séparent une bonne équipe d'une très bonne équipe. Jeudi soir Grenoble était solide, Strasbourg était plus efficace.

Le résumé du match

Quelle ambiance au stade des Alpes!

Il n'est pas plein mais chauffé à blanc juste avant le coup d'envoi.

Quelle ambiance au stade des Alpes!

Il n'est pas plein mais chauffé à blanc juste avant le coup d'envoi.

Et encore plus chaud après une occasion dès la première minute!

Que c'est dur le haut niveau.

Une mauvaise relance et Strasbourg en profite pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu.

Une mauvaise relance et Strasbourg en profite pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu.

But de Bahoken, et le kop alsacien chante.

Ooooh l'occasion de but juste avant de rentrer au vestiaire.

Ooooh l'occasion de but juste avant de rentrer au vestiaire.

Mais ça ne passe pas pour Grenoble, Strasbourg mène 1-0 à la pause.

Ça va reprendre à Grenoble pour ce #GF38RCSA avec un changement côté isérois qui sont menés 1-0.

But pour Grenoble !

Refusé pour hors jeu...

But pour Grenoble !

Refusé pour hors jeu...

Rageant du côté des supporters, toujours 1-0 pour Strasbourg dans ce #GF38RCSA

Grosse occasion pour Grenoble, qui domine mais c'est stérile.

On a dépassé l'heure de jeu dans ce #GF38RCSA

Strasbourg 1

Strasbourg 1

Grenoble 0