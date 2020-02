Coupe de France : déjà 17.500 spectateurs annoncés au stade Bonal !

Le stade Bonal s'annonce quasiment plein ce mardi soir pour le quart de finale de la Coupe de France de football entre l'ASM Belfort et Rennes. Lundi soir à 19h30, 17.500 spectateurs étaient déjà annoncés.

Le stade sera-t-il aussi plein que lors du 8e de finale de Coupe de France entre le FCSM et le PSG, le 6 février 2018 ?

Belfort, France

Il va y avoir de l'ambiance ce mardi soir au stade Bonal ! Selon l'ASM Belfort, près de 17 500 spectateurs étaient déjà annoncés pour le quart de finale de la Coupe de France entre l'ASM Belfort et le stade Rennais. Lundi soir à 19h30, 13.500 billets avaient été vendus, ce à quoi il faut ajouter les 4.000 invitations. La vente se poursuit ce mardi aux guichets de Bonal de 9h30 à 12h30 et de 14h jusqu'au coup d'envoi (20h55).

Il est toujours possible également d'acheter son billet sur le site internet fcsochaux.fr. Le prix des places varie de 10 euros en tarif réduit à 50 euros en tribune présidentielle. Samedi soir, jour d'ouverture de la billetterie, plus de 10.000 places s'étaient vendues en une seule journée.

Sortie Sochaux sur l'A36

Pour rejoindre le stade Bonal mardi soir, vous devrez emprunter la sortie Sochaux de l'A36 et rejoindre les parkings de Bonal par la rocade (départementale 613). Les invités munis d'un billet avec parking devront eux prendre la sortie Montbéliard Centre et suivre les panneaux "parkings". Attention, les fumigènes et autres pétards sont interdits. Les autorités rappellent que le stade Bonal est équipé d'un système de vidéosurveillance.

France Bleu dans la voiture

France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous dès 19h10 ce mardi pour une grande soirée football. Vous pourrez nous appeler au 03.84.22.82.82 pour encourager votre équipe dans l'avant-match, de 19h à 21h avec Bertrand Fissot, Hervé Blanchard et Nicolas Wilhelm, en direct du stade Bonal... et aussi sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. France Bleu soutient l'ASM Belfort !

