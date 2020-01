Coupe de France : déjà 800 billets vendus pour ASM Belfort-Nancy

Belfort, France

L'ASM Belfort n'est pas le dernier rescapé franc-comtois en coupe de France pour rien. Un engouement s'est créé autour de lui à quelques heures d'un rendez-vous historique. Ce samedi à 15h, les Belfortains, qui ne sont jamais allés aussi loin dans la compétition, accueillent Nancy. Le club de Nationale 2 rêve d'un exploit et aura l'avantage du terrain pour essayer de faire vaciller le voisin de Ligue 2.

300 billets écoulés en une heure

L'exploit est possible malgré les deux divisions d'écart. Entre 3 000 et 4 000 spectateurs sont attendus au stade Serzian ou la billetterie a ouvert ce mardi après-midi. " En championnat, on tourne à 300 spectateurs, parfois. Là, on a vendu 300 billets en une heure, c'est incroyable. Ce que nous vivons, c'est exceptionnel et historique pour le club. La Franche-Comté est derrière nous. On sent un gros soutien sur les réseaux sociaux. Quand on se promène dans les rues avec Belfort sur le dos, les gens nous encourage. Ca fait plaisir. Ca va être une belle fête du foot !", explique Aurélien Becker, dirigeant à l'ASMB et responsable de la billetterie. Un conseil : faites vite. Il n'y a déjà plus de tarif réduit en tribune honneur.

Les billets à Serzian et nulle part ailleurs

Se rendre au stade Serzian est la seule possibilité pour se procurer des billets. Aucune vente ne sera faite sur internet.

La réservation des billets va se poursuivre jusqu'au coup d'envoi du match © Radio France - Nicolas Wilhelm

La vente de billets se poursuit chaque jour de 14h à 20h au premier étage du stade et samedi (jour du match) à partir de 10h jusqu'au coup d'envoi qui sera donné à 15h. Ce match sera à vivre en direct sur FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD.

Dispositif sécurité validé

Par ailleurs, le dispositif sécurité a été validé ce mardi par les autorités à l'issue d'une réunion en préfecture et d'un tour des installations. "On aura une vingtaine de stadiers bénévoles du club, une quinzaine d'agents de sécurité, seize policiers municipaux dans l'enceinte du stade et une trentaine de policiers autour du stade", détaille Olivier Bernhard, directeur administratif. Les déplacements organisés des supporteurs nancéens ont été interdits après de graves incidents avec les forces de l'ordre lors du 8e tour sur le terrain de Vauban Strasbourg. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne feront pas le court voyage vers la cité du Lion.