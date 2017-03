Coupe de France : déjà l'heure du rachat pour l'OM, face à Monaco

L'OM a l'occasion dès ce mercredi soir de se racheter de sa lourde défaite (5-1) face au PSG, dimanche, en championnat de Ligue 1. Marseille affronte Monaco, toujours au stade Vélodrome, mais cette fois en huitièmes de finale de Coupe de France.

C'est bien connu, quand on tombe de cheval, le mieux est encore de se remettre très vite en selle. Voilà l'avantage du calendrier de l'OM : trois jours seulement après sa déroute face au PSG, la formation de Rudi Garcia rejoue, et en plus face à un adversaire du même calibre, contre l'AS Monaco. (21h au Vélodrome)

"Après un résultat pareil, la première chose qu'on a envie de faire, c'est rentrer chez soi, tout casser et.. pleurer" Henri Bedimo

Monaco bête noire de l'OM cette saison

Les fesses sont certainement encore un peu rougies. Les hommes de Rudi garcia ont subi dimanche, devant leur public en plus, la plus lourde défaite de l'histoire du club face au PSG, en Ligue 1. Un revers logique mais lourd et difficile à digérer.

"Après la prestation de dimanche, on a eu du mal à dormir. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a même pas réussi à trouver le sommeil" Henri Bedimo

A moins d'avoir une mémoire de poisson rouge, difficile de ne pas se souvenir que cette saison Monaco a déjà marqué 8 buts à l'OM en 2 matchs de championnat : 4-0 le 26 novembre en Principauté et 4-1 à Marseille au mois de janvier dernier. Mais Marseille veut croire à l'exploit. Rêver et enfin ne plus cauchemarder

"Des séquelles ? Au coach, non, aucune. Mais les joueurs, on verra, je ne sais pas. Je sais ce que je leur ai dit. J'attends des réponses sur le terrain" Rudi Garcia

L'OM attend entre 25000 et 30000 supporters demain au Vélodrome contre l'AS Monaco #OMASM — Jean-Claude Leblois (@jc_leblois) February 28, 2017

Au forfait de Bafé Gomis s'ajoute cette fois celui d'un autre leader : Patrice Evra traîne une blessure aux ischio-jambiers datant de la période où il portait encore les couleurs de la Juventus de Turin ; il a souffert dimanche face au PSG et s''est cette fois rendu compte qu'il était plus raisonnable de choisir l'option repos.

Le parcours monégasque

Les hommes de L Jardim sont époustouflants cette saison. Leaders de Ligue 1, encore en course en Ligue des Champions, ils jouent tous les tableaux à fond. En Coupe de France, Monaco a souffert mais d'abord éliminé 2-1 l'AC Ajaccio (L2) puis 5-4 ap le FC Chambly Thelle (Nat). Au Vélodrome, l'entraîneur portugais est privé de Kamil Glik, Radamel Falcao, Danijel Subasic ou encore Guido Carrillo, mais son groupe est tellement fourni que son équipe aura encore fière allure.

Radamel Falcao, Danijel Subasic, Kamil Glik et Guido Carrillo sont absents du groupe de Monaco pour affronter l'OM ce mercredi. pic.twitter.com/TQ7a9Q6zTD — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2017