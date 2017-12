Et si le match du Mans FC en coupe de France contre Lille se jouait à guichets fermés ? On en est pas encore là mais les places s'arrachent comme des petits pains. Mercredi matin, plus de 11 000 billets avaient déjà été vendus, dont 80% sur internet.

Le Mans, France

Il y avait foule ce mercredi après-midi à la Pincenardière pour l'ouverture de la billetterie. Une longue file d'attente s'est formée dans les couloirs dès 14 heures. Ce qui surprend, Didier, un supporter venu chercher 5 places pour lui et 2 pour un de ses collègues de bureau. " Je suis venu un peu en avance pensant être dans les premiers. Bon c'est le cas mais tout de même je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde".

Yves et Roger, 2 bénévoles du club, jouent les guichetiers mais cela démarre mal puisqu'un des 2 ordinateurs est en rade © Radio France - yann lastennet

Alors qu'une soixantaine de personnes patientent dans les couloirs, Yves et Roger, deux bénévoles du club, s'affairent dans le bureau qui sert de guichet. Mais cela commence mal. " Il y a un des deux ordinateurs qui ne marche pas" soupire Yves. " Mais bon on va se débrouiller, de toute façon çà va s'arranger". Mais les supporteurs continuent d'arriver. " On s'en doutait" se réjouit Roger " parce qu'il y a quand même l'engouement du match et puis on a vu que cela marchait bien sur internet. On savait que cette semaine après les fêtes de Noël, çà allait venir".

Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet Copier

80 % des billets sont vendus sur internet !

Il faut prendre son mal en patience pour acheter ses billets © Radio France - yann lastennet

Il y a aussi les billets réservés par les comités d'entreprises et les clubs de foot du département. " C'est quand même le LOSC, un club de Ligue 1 qui vient au MMArena mais je pense que Le Mans FC a ses chances" affirme Jérôme. Jean Paul y croit aussi " On a un beau stade, de 25 000 places, ce serait bien qu'il soit plein pour soutenir les "sang et or". Thierry Gomez et les dirigeants du Mans FC tablent sur 15 000 spectateurs mais il reste encore 10 jours avant le match et à ce rythme ce chiffre devrait être vite dépassé.

Thierry Gomez, le président du Mans FC, se félicite de l'engouement que génère ce match. Il table sur 15 000 spectateurs au moins Copier

Le Mans FC - Lille (1/32e de finale de la coupe de France) : c'est samedi 6 janvier à 15h au MMArena. Les billets coûtent entre 10 et 30 euros. Ils sont à vendre soit sur le site internet du Mans FC, soit à la Pincenardière les vendredi 29 décembre, mercredi 3 janvier et les vendredi 5 janvier de 14h à 18h. Et pour ceux qui n'ont pas de billets sachez que ce match est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Maine