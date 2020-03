Coupe de France - demi-finale : soirée spéciale sur France Bleu Armorique

France Bleu Armorique vous fait vivre une soirée spéciale football, à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France entre le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne, au stade Geoffroy-Guichard ce jeudi. A suivre, plus de cinq heures de football, à partir de 18 heures.

Le Stade Rennais dispute ce jeudi soir la 15e demi-finale de Coupe de France de son histoire, sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne. Vainqueurs l'an dernier, les Rouge et Noir voudront retourner au Stade de France. Le match débute à 20h55, mais France Bleu Armorique vous fait monter en puissance, à partir de 18 heures, jusqu'au coup d'envoi du match. Nous attendons vos appels pour intervenir, au 02 99 67 35 35.

18 - 19 heures : 100% Foot Breizh spécial demi-finale

Comme à votre habitude, vous retrouvez l'émission 100% Foot Breizh autour de Léo Paillard et Gwendal Louvel. Mais un 100% Foot Breizh spécial Rouge et Noir, consacré à la demi-finale de Coupe de France. Autour de la table, trois anciens joueurs du Stade Rennais : l'ancien gardien de but emblématique Pierrick Hiard, l'ex-défenseur Cyrille L'Helgoualch, qui était encore récemment directeur du développement du Stade Rennais, et l'ancien buteur des années en D2, Erik Van den Boogaard, l'idole du kop rennais.

Au téléphone avec nous, deux anciens Rouge et Noir, de périodes plus récentes : Jonathan Pitroipa, qui a participé à la finale de la Coupe de la Ligue 2013, et Fréderic Piquionne, qui a également porté le maillot vert.

19h - 20h30 : supporters et réseaux sociaux

Autour de la table, et de Yann Brialix, nous avons invité quatre supporters habitués à animer la communauté rennaise sur Twitter : Fabrice Pinel, le fondateur de Rouge Mémoire, Marco, Judith, et Maxime, qui seront avec nous pour former une "bande" de supporters du Stade Rennais. Nous évoquerons le rôles des réseaux sociaux dans la communauté rennaise, ainsi que la saison des Rouge et Noir, et la demi-finale qui approchera, avec les compositions d'équipe dès 20 heures.

Nous retrouverons aussi nos journalistes sur le terrain : Thomas Coignac depuis le stade Geoffroy-Guichard, François Rauzy, qui fera le déplacement en bus avec le groupe de supporters Allez Rennes, et Benjamin Fontaine dans un bar à Rennes, avec des supporters.

20h30 : le match

Comme chaque rencontre du Stade Rennais, le match est à suivre en intégralité sur France Bleu Armorique, avec Thomas Coignac et François Rauzy. Nous retrouverons également Benjamin Fontaine pour suivre les buts en compagnie des supporters rennais au bar. A la mi-temps, et à la fin du match, le débriefing, toujours avec Yann Brialix et nos "supporers-twwetos", et vos appels au 02 99 67 35 35, jusqu'à 23 heures.

Ensemble, retournons au Stade de France !